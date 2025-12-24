Streda24. december 2025, meniny má Adam, Eva, zajtra

Celé dekády nedáme dopustiť na tieto ZVYKY: Mágiu Vianoc pripomína kapor vo vani, ale aj peniaze pod obrusom

(Zdroj: gettyimages.com, TASR)
BRATISLAVA - Štedrý večer patrí na Slovensku medzi najmagickejšie dni v roku. Nie je to len o zemiakovom šaláte a o darčekoch, ale aj o starých zvykoch, ktoré mali zabezpečiť zdravie, peniaze a súdržnosť rodiny. Mnohé z nich dodržiavame dodnes – často bez toho, aby sme poznali ich pôvodný význam. Toto je výber tých najznámejších.

Oblátky s medom a cesnakom

Štedrovečerná večera sa už tradične začína oblátkami. Med symbolizuje sladký život a dobré vzťahy, cesnak zas ochranu pred chorobami a zlými silami. V mnohých rodinách sa týmto rituálom pripisuje až ochranná moc. Vianočné oblátky s medom a cesnakom sú tradičným zvykom, kde sa na hotové, upečené oblátky natiera zmes medu a jemne nasekaného cesnaku.

 (Zdroj: gettyimages.com)

Kapor vo vani

Legendárny kapor plávajúci vo vani je fenomén, ktorý pozná takmer každá domácnosť. Len málo tínedžerov si dnes dokáže predstaviť aj týždeň nepoužívať vaňu, lebo v nej pláva kapor (prípadne aj dvaja), ktorý čaká na Štedrý deň. Okrem praktického dôvodu mal aj symbolický význam – ryba sa mala očistiť a priniesť do domu hojnosť.

 (Zdroj: TASR)

Šupiny z kapra pre šťastie

Kapor má v slovenských Vianociach ešte jednu úlohu. Jeho šupiny sa vkladajú pod obrus alebo do peňaženky. Verilo sa, že tak zabezpečia dostatok peňazí počas celého roka.

 (Zdroj: gettyimages.com)

Peniaze pod obrusom či pod stolom

Pod obrus sa na Štedrý deň vkladá aj čosi iné. Mince alebo bankovky sa na večer ukladajú pod obrus, niekde dokonca priamo pod stôl. Zvyk mal privolať finančnú stabilitu a blahobyt do domácnosti. Niektorí volia mince, no pre zmenu meny a jej vyššiu hodnotu sa v roku 2009 začala táto tradícia meniť skôr na bankovky.

 (Zdroj: Chat GPT)

Prázdny tanier navyše

Za štedrovečerným stolom často nechýba aj jeden tanier a miesto navyše. Je určené pre pocestného, chudobného alebo ako spomienka na zosnulých, ktorí tu už s nami nie sú. Tento zvyk zdôrazňuje pohostinnosť a úctu k rodine.

 (Zdroj: gettyimages.com)

Krájanie jablka ako veštba budúcnosti

Po večeri na záver prichádza na rad jablko. Každý člen rodiny si rozreže jedno jablko priečne a sleduje jadrovník vo vnútri. Ak sa objaví pravidelná hviezda, rodinu čaká zdravie a šťastie. Tvar hviezdy znamená zdravie a šťastie po celý rok, krížik zase chorobu; okrem tohto veštenia slúži jablko aj k tomu, aby sa každému ušlo a malo symbolizovať zdravie. Jablko je okrem iného symbolom zdravia a pôvodne sa jedlo aj ako súčasť prvého chodu večere.

 (Zdroj: gettyimages.com)

