Únia miest Slovenska podporuje úpravu Trestného zákona: Dúfa v lepšiu ochranu ľudí v mestách

BRATISLAVA - Únia miest Slovenska (ÚMS) podporuje úpravu novely Trestného zákona, ktorá umožňuje prísnejší postih opakovaných krádeží. Veria, že zákon bude schválený v takej podobe, ktorá umožní prísnejší postih recidivistov a lepšiu ochranu ľudí v mestách. Informovala o tom hovorkyňa ÚMS Daniela Piršelová.
„Veríme, že zákon bude schválený v takej podobe, ktorá umožní prísnejší postih recidivistov a lepšiu ochranu slušných ľudí v mestách. Zodpovednosť za vnútornú bezpečnosť nesie štát. Očakávame preto, že poslanci potrebnú zmenu schvália a bude čo najskôr účinne implementovaná v praxi,“ uviedla Piršelová. Dodala, že ÚMS je pripravená pokračovať v spolupráci so štátom, aby sa zmeny premietli do konkrétnych a efektívnych riešení pre lepšiu bezpečnosť obyvateľov miest.
Novela Trestného zákona prešla v stredu (10. 12.) do druhého čítania. Poslanci parlamentu o nej rokujú v skrátenom legislatívnom konaní. Pôvodný návrh z dielne ministerstva spravodlivosti hovorí o tom, že páchatelia drobných krádeží majú byť potrestaní odňatím slobody až na dva roky po tom, ako trikrát po sebe za jeden rok spáchajú obdobný priestupok proti majetku. Do návrhu novely pribudli vo štvrtok viaceré pozmeňujúce návrhy.