Kaliňákovi na tlačovke povolili NERVY: Poďte sem, poďte ku mne, opakovane vyzval jedného z redaktorov!

Kaliňák bol zo spôsobu, akým mu bola položená otázka vytočený. (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Rokovania vlády občas bývajú niekedy veľmi formálne a miestami dokonca nezáživné a nudné. To však rozhodne neplatilo po stredajšom stretnutí kabinetu zo stredy 19. februára. Minister obrany Robert Kaliňák sa dostal k téme rokovania ohľadom mieru na Ukrajine, pričom ho vytočili otázky jedného z konkrétnych redaktorov. Šéf rezortu obrany ho preto vyzval, aby predstúpil pred kamery a názorovo si to obidvaja vyjasnili z očí do očí.