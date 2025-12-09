Polícia obvinila 46-ročného muža zo Svidníka: Jazdil s viac ako 2 promile alkoholu! Porušil zákaz viesť vozidlo

PREŠOV - Poverený príslušník okresného dopravného inšpektorátu vo Svidníku vzniesol 46-ročnému mužovi obvinenie z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky, ako aj z trestného činu marenia výkonu úradného rozhodnutia. Informovala o tom hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.
Ako uviedla, spomenutého muža policajti zadržali v pondelok (8. 12.) hodinu po polnoci, keďže bol podozrivý zo spáchania trestných činov. „Viedol osobné vozidlo v smere na obec Chmeľov, pričom prešiel do protismeru. Policajná hliadka použila zvukovo svetelné znamenia na zastavenie vozidla, no vodič sprvu nereagoval. Zastavil až neskôr v obci Kračúnovce. Bol podrobený kontrole, ktorá preukázala, že viedol auto pod vplyvom alkoholu a to s hodnotou nad 2,1 promile,“ povedala Ligdayová. Lustráciou bolo podľa jej slov zistené, že muž má súdom uložený zákaz činnosti viesť motorové vozidlá s platnosťou až do novembra 2030. Muž skončil v cele policajného zaistenia.