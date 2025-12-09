Utorok9. december 2025, meniny má Izabela, zajtra Radúz

Černák prehovoril o vraždách mafiánskych bossov v Bratislave: Na súde povedal meno, kto za všetkým stál

(Zdroj: TASR - Archív, TASR, TASR/ Jaroslav Novák)
BANSKÁ BYSTRICA - V Banskej Bystrici pokračuje súdny proces, ktorý oživuje najtemnejšie kapitoly slovenského podsvetia 90. rokov. Hlavnými aktérmi sú dvaja bývalí bosovia – Mikuláš Černák a Róbert Lališ, prezývaný Kýbel. Témou dňa je brutálna likvidácia Vladimíra Daniša, známeho ako Tuti, ktorá v roku 1995 navždy zmenila pravidlá hry v podsvetí.

Na Okresnom súde v Banskej Bystrici sa v utorok stretli tvárou v tvár dve najvýraznejšie postavy slovenskej mafie. Na jednej strane doživotne odsúdený Mikuláš Černák v pozícii kľúčového svedka, na strane druhej obžalovaný Róbert Lališ, ktorý kedysi železnou rukou vládol gangu sýkorovcov.

Černák na súde poznamenal, že obžalovaného spoznal začiatkom 90. rokov, bol pravou rukou Sýkoru. V minulosti spolupracovali na niektorých „podnikateľských aktivitách, ktoré niekedy prekračovali zákon“. Vzťah s ním označil za neutrálny. Vie, že po smrti Sýkoru prebral organizovanú skupinu sýkorovci. Prokurátor viní Róberta Laliliša zo štyroch skutkov z rokov 1995 až 1997. Najväčšiu pozornosť však púta skutok, ktorý bol prvou verejnou popravou v hlavnom meste.

Hoci obidve mafiánske vládli na opačných koncoch republiky, úzko spolupracovali a navzájom si vypomáhali pri odstraňovaní nepohodlných ľudí. Logika bola jednoduchá: ak bolo treba niekoho „odstrániť“ v Bratislave, často pomohli ľudia z Bystrice a naopak, čím si sťažovali policajné vyšetrovanie. Práve vražda Tutiho je podľa obžaloby výsledkom tejto krvavej kooperácie.

Na archívnej snímke zo 6. júla 1995 sú na Štefanovieovej ulici v Bratislave trosky osobného automobilu, pravdepodobne značky BMW, v ktorom vybuchla bomba.
Na archívnej snímke zo 6. júla 1995 sú na Štefanovieovej ulici v Bratislave trosky osobného automobilu, pravdepodobne značky BMW, v ktorom vybuchla bomba.  (Zdroj: TASR - Archív)

Koniec „Tutiho“

Písal sa júl 1995. Vladimír Daniš, prezývaný Tuti, bol jedným z prvých bosov Bratislavy a priekopníkom vo vyberaní výpalného. Jeho éra však skončila v zlomku sekundy, keď na Štefanovičovej ulici explodovalo jeho auto. Spolu s ním zahynul aj jeho brat Jozef. Podľa obžaloby nešlo o náhodu. Išlo o prvú tzv. demonštratívnu mafiánsku vraždu – odkaz, ktorý mal všetkým ukázať, že nastupuje nová, brutálnejšia generácia, ktorá preberá moc.

Mikuláš Černák pred súdom opísal, že pokyn na odstránenie Tutiho prišiel od samotného bosa Miroslava Sýkoru. Černák zdôraznil, že od tohto skutku ubehlo už 30 rokov a na všetky detaily si nepamätá. Potvrdil však, že nástražný výbušný systém umiestnil do auta Róbert Lališ spolu s ďalšími dvomi členmi skupiny sýkorovci. Vie to, lebo bol v byte, kde si nástražný výbušný systém pripravovali a aj pri ich návrate, keď Lališ uviedol, že ho namontovali pod sedadlo vozidla poškodeného Daniša. Pamätal si aj to, že obžalovaný popisoval, ako trhavina roztrhala poškodeného.

Černák prehovoril o vraždách
 (Zdroj: Topky/Peter Korček)

K motívu Černák dodal, že podobne ako jemu aj Sýkorovi prekážalo Tutiho agresívne a otravné správanie, nazval ho primitívom. Sýkorovi narúšal biznis v bratislavských podnikoch a nerešpektoval ho. Sýkoru upozornil, aby si s ním urobil poriadok.

Róbert Lališ vo svojej výpovedi v októbri vypovedal, že nevie, kto zlikvidoval Tutiho, ale myslí si, že Černák. Sýkora mu mal vraj povedať niečo v tom zmysle, že „pozri, čo mi ten Miki vyviedol v Bratislave“. Navyše aj černákovec Slavomír Surový vraj hovoril, že to urobil Černák. „Ja som sa tohto skutku nedopustil,“ zdôraznil obžalovaný.

Róbert Lališ
Róbert Lališ  (Zdroj: TASR/Martin Baumann)

Situácia okolo Lališa je právne zložitá. Pôvodne si už odpykával doživotie za iné mafiánske vraždy z konca 90. rokov. Najvyšší súd mu však tento trest zrušil. V septembri tohto roku ho Špecializovaný trestný súd odsúdil nanovo – tentoraz na 25 rokov väzenia.

Ďalšie zo Zoznamu