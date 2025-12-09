Bratislava zažila dopravný KOLAPS, ľudia sa nevedeli nikam dostať! Vallo reaguje, TOTO je dôvod

BRATISLAVA - Oprava diaľnice a viaceré havárie spôsobili včera v Bratislave kolaps. Vodiči hlásili extrémne, dvojhodinové zdržania a ľudia sa takmer nikam nevedeli dostať. Podľa primátora Bratislavy Matúša Valla situácia ukázala, ako udalosti na bratislavských diaľniciach v správe Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) môžu reťazovo upchať celé mesto. Znovu poukázal na absenciu severného diaľničného obchvatu Bratislavy, ktorý by tranzitnú dopravu smerom do Čiech stiahol mimo mesta.
Problém podľa Valla začal ešte pred rannou dopravnou špičkou, keď na D2 za tunelom Sitina opravovala NDS v jednom pruhu vozovku a do pristaveného vozíka NDS narazilo auto. Táto vážna nehoda spôsobila dočasné uzavretie obidvoch pruhov a vznik obrovských kolón, ktoré začínali už pred vjazdom do mesta. "Keďže vodiči sa pokúšali obchádzať obmedzený úsek inými trasami cez mesto, kolóny sa následne vytvárali aj na zjazdoch z obidvoch diaľničných obchvatov a neskôr po celom meste. Aj po odstránení priamych následkov nehody zostal však jeden pruh diaľnice obmedzený kvôli dokončeniu opráv, takže kolóny sa kumulovali až do neskorých večerných hodín," opisuje situáciu Vallo.
Keďže šlo o prvý deň pracovného týždňa a navyše s dažďom, ktorý vo všeobecnosti zhoršuje dopravu, pribúdalo nehôd, ktoré celkovú situáciu v meste ešte viac skomplikovali. "Mestská správa ciest asistovala s riešením nehôd na Jégeho ulici, Jantárovej ceste, Einsteinovej a dvakrát na Bratskej," uvádza Vallo s tým, že okrem toho evidovali ďalšie nehody alebo škodové udalosti vo viacerých častiach Bratislavy, ktoré si síce nevyžadovali súčinnosť našich správcov, ale rovnako negatívne prispeli k už tak náročnej dopravnej situácii. V nákupnom centre Aupark v Petržalke v dôsledku kolón hlásili, že nevedeli vyjsť z parkoviska. Kolóny boli aj v Novom Meste a Ružinove.
Kolaps dopravy poukázal na absenciu severného obchvatu
Vallo poukáza na fakt, že úsek D2 pri tuneli Sitina je obzvlášť citlivý, nakoľko sa tu spájajú oba hlavné diaľničné obchvaty. "V prípade obmedzenia nárazovo nemajú cesty a križovatky v meste šancu plynule zvládnuť objem dopravy, ktorý do mesta vstupuje z nosnej diaľničnej siete. Faktom tak je, že hoci len jedno nešťastné diaľničné obmedzenie v západnej časti Bratislavy, ako dokáže reťazovo položiť dopravu naprieč celým mestom," pokračuje primátor a poukázal na to, že včerajšie kolóny podľa dostupných informácii dokonca siahali až za hranice s Maďarskom. Podobné reťazové komplikácie v doprave prinášali tiež práce na protihlukovej diaľničnej stene na D2 počas jesene.
Včerajšia situácia tak podľa slov Valla znovu poukázala na absenciu severného diaľničného obchvatu Bratislavy, ktorý by stiahol tranzitnú dopravu smerom do Čiech mimo mesta a tiež na potrebu precíznejšieho plánovania opráv zo strany NDS. "Každé nešťastne naplánované obmedzenie na niektorom z obchvatov má totiž v sebe potenciál položiť dopravu v celom meste," konštatuje Vallo.