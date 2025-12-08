Úplný KOLAPS dopravy v Bratislave! Kolóny hlásia takmer z celého mesta, EXTRÉMNE meškania

BRATISLAVA - V hlavnom meste po rannej nehode kolabuje doprava. Po takmer celej Bratislave sú masívne kolóny a vodiči hlásia extrémne meškania. Najkritickejším úsekom je hlavná tepna – diaľnica D2 smerom do Česka.
V skorých ranných hodinách sa na diaľnici D2 bezprostredne za tunelom Sitina odohrala vážna dopravná nehoda. Osobné vozidlo narazilo do odstaveného služobného auta pracovníkov diaľničnej správy. Incident mal za následok úplné uzavretie daného úseku na približne dve hodiny. Po zásahu záchranných zložiek a odstránení najväčších následkov nehody sa síce podarilo obnoviť aspoň čiastočnú prejazdnosť, avšak len prostredníctvom jediného jazdného pruhu. Táto skutočnosť spôsobila rozsiahle dopravné problémy a extrémne zdržania takmer v celej Bratislave. Predpokladá sa, že kolóny vozidiel budú pretrvávať až do večerných hodín.
V priebehu dňa okrem toho došlo aj k nehode auta s nákladným vozidlom na Moste Lanfranconi, kde je v dôsledku nehody zablokovaný pravý jazdný pruh. Z ciest hlásia vodiči dokonca dvojhodinové zdržania. V nákupnom centre Aupark v Petržalke v dôsledku kolón hlásia, že sa nedá vyjsť z parkoviska. Kolóny sú aj v Novom Meste a Ružinove. Stellacentrum hlásila nehodu na Prístavnom moste aj opravy na D2 na moste Lamač. Vodiči sa v kritických úsekoch pohybujú do 4 do 7 km/h.
Hustá premávka a mnohopočetné dopravné nehody majú negatívny dopad aj na fungovanie systému mestskej hromadnej dopravy. Viaceré autobusové a trolejbusové linky zaznamenávajú výrazné meškania, ktoré v niektorých prípadoch dosahujú až 40 minút. Cestujúci tak musia počítať so značnými komplikáciami pri presune po meste.