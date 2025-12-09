Vianočná električka aj autobusy: V centre Bratislavy premáva nádherná flotila

V centre Bratislavy začína v piatok premávať vianočná flotila. Tvoria ju štyri tematicky vyzdobené vozidlá - dve električky, trolejbus a autobus. Novinkou sú tiež komorné hudobné vystúpenia s benefičným cieľom. Vianočná flotila bude premávať do 6. januára. Na piatkovom brífingu o tom informoval predseda predstavenstva Dopravného podniku Bratislava (DPB) Martin Rybanský.
Odporúčame
-
{{ item.broadcast_name }}
{{ item.broadcast_start }} {{ item.broadcast_end }}
Prehovoril Slovák žijúci na Tenerife: Nejde o prvý prípad, ľudia sa kúpali napriek výstrahám! Bráničku mal otvoriť rybár
Černák prehovoril o vraždách mafiánskych bossov v Bratislave: Na súde povedal meno, kto za všetkým stál