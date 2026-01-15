Opozícia víta trestné stíhanie v kauze outletu Voderady: Ide o porušenie povinností pri správe majetku

BRATISLAVA - Viaceré opozičné strany privítali začatie trestného stíhania pre zločin porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku v prípade kúpy outletu Voderady. Začal ho prokurátor odboru závažnej kriminality Generálnej prokuratúry SR, informoval vo štvrtok generálny prokurátor Maroš Žilinka.
Podľa opozičného Progresívneho Slovenska (PS) je to veľmi dobrá správa. V prípade sú totiž dôvodné podozrenia zo spáchania trestných činov a z nehospodárneho nakladania s peniazmi daňových poplatníkov, vyhlásil podpredseda PS Michal Truban. Pripomenul, že v tejto kauze združenie Národné inovačné a technologické centrum (NITC) kúpilo skrachovaný outlet Voderady za takmer 17 miliónov eur zo štátneho rozpočtu. Predtým sa ho pritom nepodarilo vo verejných dražbách predať ani za 5 miliónov eur. „Som veľmi rád, že náš tlak a opozičná práca má zmysel, ale ani zďaleka sa to nekončí. Teraz budeme tlačiť na to, aby sa čo najviac z tejto sumy vrátilo naspäť štátu a aby do tohto združenia už neposlali ďalšie milióny eur,“ zdôraznil Truban.
Nasledovať podľa neho budú ďalšie kroky. „Plánujeme poslanecký prieskum priamo na Úrade podpredsedu vlády, predvoláme si zodpovedných na Výbor Národnej rady (NR) SR pre hospodárske záležitosti a naďalej budeme dávať pozor, aby sa takéto plytvanie už neopakovalo,“ dodal opozičný poslanec.
Opozičná poslankyňa Veronika Remišová (Hnutie Slovensko - Za ľudí) ocenila, že prokuratúra aj na jej podnet začala v kauze konať. „To, čo vláda Roberta Fica a strany Hlas predvádzala pri predaji parku Voderady štátu, od začiatku smrdelo ako ukážkový kšeft pre vybraných. Dnes už nejde len o politickú hanbu - prokurátor začal trestné stíhanie pre zločin porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku, pretože štát mal zaplatiť viac ako dvojnásobok ceny, ktorá je v účtovníctve,“ konštatovala. Zároveň opätovne vyzvala na zverejnenie všetkých znaleckých posudkov, zmlúv a podkladov k tomuto obchodu.