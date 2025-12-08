Polícia odhalila troch vodičov pod vplyvom drog, dvaja jazdili opití

NITRA - Troch vodičov odhalili počas víkendu príslušníci nitrianskej pohotovostnej motorizovanej jednotky jazdiť pod vplyvom drog. Ďalší dvaja vodiči si sadli za volant po požití alkoholu, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.
Vodič Škody Fabia v Palárikove v okrese Nové Zámky predložil policajtom namiesto vodičského preukazu potvrdenie o jeho zadržaní. Dychová skúška bola u neho negatívna, pozitívny však bol test na zistenie prítomnosti drog v tele. Prítomnosť omamných látok potvrdilo aj následné lekárske vyšetrenie v nemocnici.
Vodiča vozidla Škoda Superb policajti zastavili z dôvodu, že pri predbiehaní nedal smerovku a prekročil rýchlosť jazdy. Dychová skúška bola u neho negatívna. Rýchlotest na drogy zo slín aj odber moču a krvi však odmietol.
Pozitívny test na drogy mal aj 24-ročný vodič auta Mitsubishi L200. Ten mal zároveň pri sebe plechovú nádobu so zelenou sušenou rastlinou, ktorú policajtom dobrovoľne vydal. Pod vplyvom alkoholu jazdil v Nových Zámkoch 60-ročný vodič vozidla Škoda Kamiq. Počas kontroly nafúkal 1,46 promile. V okrese Levice odhalili policajti 44-ročného vodiča vozidla Volkswagen Sharan, ktorý nafúkal 1,94 promile alkoholu. Všetci vodiči skončili v policajnej cele. Obvinení boli z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.