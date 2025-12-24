Streda24. december 2025, meniny má Adam, Eva, zajtra

Na slovensko-ukrajinskej hranici zadržali drogy za takmer 200-tisíc eur! Metamfetamín smeroval na Ukrajinu

KYJEV - Na ukrajinsko-slovenskej hranici boli zadržaní dvaja ukrajinskí občania pri pokuse o dovoz dvoch kilogramov metamfetamínu na Ukrajinu. Pri prehliadke ich domu ukrajinské orgány zabavili ďalších 1,7 kilogramov tejto drogy v celkovej hodnote približne 191.000 eur. V stredu o tom informoval ukrajinský spravodajský web UNN.

Bezpečnostné zložky odhalili na hranici medzi krajinami kanál využívaný na dovoz psychotropných látok na Ukrajinu, uviedol UNN s odvolaním sa na ukrajinskú pohraničnú stráž. Zadržané osoby - muž a žena - na Ukrajinu cestovali v aute značky Audi. Pri dôkladnej kontrole našli bezpečnostné zložky v aute a na tele 42-ročného spolujazdca dva kilogramy neznámej látky podobnej metamfetamínu.

„Látka bola zabalená v dvoch plastových vreckách, z ktorých jedno bolo ukryté v krabici s pracím práškom a druhé pod mužovým oblečením. Výsledok predbežného testu potvrdil, že ide o metamfetamín,“ uviedla ukrajinská pohraničná stráž. Okrem balíkov zabavili osobám ukrajinské orgány aj hotovosť v rôznych menách. Pri prehliadke v mieste bydliska zadržaných osôb zabavili ukrajinské orgány ďalších 1,7 kilogramov metamfetamínu. Celková hodnota zabavených drog je podľa odhadov približne 191.000 eur.

