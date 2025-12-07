Nedeľa7. december 2025, meniny má Ambróz, zajtra Marína

Slovensko si tento rok požičalo vyše 12 miliárd eur! Ďalšia aukcia dlhopisov bude čoskoro

BRATISLAVA - Slovensko si tento rok do konca novembra požičalo spolu 12,181 miliardy eur. V roku 2025 už ďalšia pravidelná mesačná aukcia štátnych dlhopisov nebude, najbližšia je plánovaná na polovicu januára budúceho roka. Vyplýva to z aktuálneho mesačného reportu Agentúry pre riadenie dlhu a likvidity (ARDAL).

V novembri sa prostredníctvom aukcie predali dlhopisy za 463 miliónov eur pri dopyte investorov 788 miliónov eur. Došlo tiež k vysporiadaniu syndikovaného predaja dlhopisov ešte z konca októbra v objeme 2 miliardy eur, záujem investorov v tomto prípade dosiahol 3,8 miliardy eur. Ide o predaj dlhopisov prostredníctvom skupiny (syndikátu) bánk.

Pravidelné mesačné aukcie

Za celý rok predalo Slovensko štátne dlhopisy cez pravidelné mesačné aukcie v sume 6,681 miliardy eur a formou syndikátu za 5 miliárd eur. Dlhopisy predávané bežným občanom priniesli štátu ďalších 500 miliónov eur, vyčíslil ARDAL. Agentúra tiež avizovala, že v decembri sa aukcia štátnych cenných papierov neuskutoční. Najbližšia je naplánovaná na 19. januára 2026. ARDAL oznámi ponuku dlhopisov v tejto aukcii tradične sedem dní pred jej termínom.

