Pre celé Slovensko platí výstraha pred hmlou do 12.00 h

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
BRATISLAVA - Na celom Slovensku sa v piatok doobeda môže vyskytnúť hmla. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) preto vydal výstrahu prvého stupňa, ktorá platí do 12.00 h. Informoval o tom na svojom webe.
„Ojedinele sa očakáva výskyt hmiel s dohľadnosťou 50 až 200 metrov. Znížená dohľadnosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity. Výskyt hmiel s uvedenou dohľadnosťou je v danej ročnej dobe a oblasti bežný, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ priblížili meteorológovia.
(Zdroj: shmu.sk)