Tak TOTO tu ešte nebolo: Zdrogovaný muž v trenkách sa vyšplhal na strom! Po príchode policajtov šou pokračovala

JIHLAVA - Muž, ktorý v sobotu ráno v českej Jihlave prišiel k svojmu autu, musel mať neskôr pocit, že sa mu stále ešte len sníva. Najskôr si všimol kvapky krvi na kapote svojho auta, potom oblečenie na zemi. Až neskôr zaregistroval, že na neďalekom strom je vylezený polonahý muž.
Nasledoval telefonát na linku 158 a príchod všetkých záchranných zložiek. "Muž zaregistroval podivné zvuky, ktoré boli počuť niekde z výšky. Keď sa dobre pozrel hore, uvidel na ihličnatom strome vo výške niekoľkých metrov muža, ktorý sa držal konárov," uviedla česká policajná hovorkyňa Dana Čírtková. Informuje o tom portál novinky.cz.
Na miesto najskôr prišli policajti, ktorí následne zavolali hasičov a záchranárov. „Na plošine vyšiel hore spoločne s hasičom aj policajt, ktorý sa snažil s mužom nadviazať kontakt a dostať ho zo stromu na plošinu a potom dole na zem. Všetkým zasahujúcim bolo jasné, že je potrebné konať veľmi uvážene, ale súčasne rýchlo, pretože bolo zrejmé, že muž na strome je silne podchladený,“ pokračuje hovorkyňa.
Muž, ktorý mal na sebe iba trenky a tričko, však nespolupracoval a preliezal na okolité vetvy. "Preto po márnych pokusoch hasiči vyšli s plošinou do výšky až nad strom a z tejto plošiny sa profesionálny hasič spustil dole, aby bol bližšie k mužovi, ktorý nakoniec sám pomaly zo stromu začal zliezať dole," dodala.
Podchladený a doodieraný muž bol prevezený na urgent a následne odtiaľ transportovaný do psychiatrickej nemocnice, kde ho hospitalizovali. Počas prevozu začal komunikovať s políciou. „Sedel som vo vnútri v sanitke a muž už so mnou začal hovoriť. Zveril sa, že v piatok večer užíval drogy a potom mal zvláštne bludy a vidiny, že ho niekto prenasleduje. Preto už niekedy okolo polnoci vyliezol na strom, kde ho ráno objavil oznamovateľ,“ prezradil jeden zo zasahujúcich policajtov.
„Akcia, do ktorej sa zapojili všetky zložky integrovaného záchranného systému, ukázala ich zohranosť a úzku spoluprácu v krízových situáciách,“ uviedol hovorca záchranky Petr Janáček.
Jihlava nezažila takýto prípad prvýkrát. Vo februári sa hral na jednom z tamojších sídlisk na Tarzana muž, ktorého potom zachránili hasiči s nafukovacím vakom, keď spadol dole pri preskakovaní zo stromu na strom.