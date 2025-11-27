Podozrenia sa potvrdili! Polícia obvinila tri osoby, išlo o drogovú trestnú činnosť

BRATISLAVA - Rimavskosobotskí kriminalisti v spolupráci s Pohotovostným policajným útvarom vykonali akciu, v rámci ktorej zadržali tri osoby. Tie aktuálne čelia obvineniu pre drogovú trestnú činnosť. Polícia SR o tom informovala na sociálnej sieti.
Polícia začala akciu pre podozrenia z drogovej trestnej činnosti. „Vykonaných bolo viacero prehliadok, počas ktorých bol zaistený podozrivý materiál, ktorý bol zaslaný na expertízne skúmanie na účely zistenia jeho pôvodu. Predbežná expertíza potvrdila, že išlo o drogy,“ priblížila.
V prípade naďalej prebiehajú procesné úkony
V prípade naďalej prebiehajú procesné úkony. Zo strany vyšetrovateľa bude podaný podnet na návrh vzatia dvoch z obvinených (42 a 38 rokov) do vyšetrovacej väzby. Jeden z obvinených mužov (44 rokov) bude stíhaný na slobode.