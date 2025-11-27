Finančná správa dosiahla historicky najvyšší výber daní a rekordnú efektivitu kontrol

Finančná správa zaznamenala v posledných dňoch v mediálnom priestore nepravdivé informácie o efektivite výberu daní, počte kontrol, či cezhraničných podvodoch– predovšetkým v oblasti DPH. Skutočnosť je taká, že vo všetkých týchto ukazovateľoch dosahuje FS rekordné výsledky. Najvyšší výber daní, historicky najefektívnejšie kontroly a menšiu záťaž pre poctivých podnikateľov
Finančná správa SR pokračuje v dynamickom a merateľnom zlepšovaní svojich výsledkov. Posledné dva roky priniesli najvyšší výber daní v histórii Slovenska, zásadný pokles daňovej medzery a rekordnú efektivitu kontrolnej činnosti:
Rekordný výber daní v roku 2025
k 31.10.2025 boli rozpočtované daňové príjmy vyššie o 1,8 miliardy € ako vlani. Najväčší podiel na tomto náraste mala práve DPH, na ktorej bol zaznamenaný nárast o 625 miliónov eur. Medziročný nárast bol zaznamenaný aj v roku 2024, v porovnaní s rokom 2023 o takmer 1 miliardu eur vyššie.
Daňová medzera klesá - systém je odolnejší a efektívnejší
Je zrejmé, že pokiaľ daňová medzera klesá, klesá aj objem únikov a tým klesá aj objem dosiahnutých nálezov z daňových kontrol. Moderné analytické nástroje umožňujú rýchlo detegovať podozrivé transakcie, čím je priestor na veľké reťazové karuselové podvody minimálny. Objem týchto podvodov bol v roku 2024 o viac ako tretinu nižší oproti roku 2019. Zároveň sa podvody presúvajú na väčší počet zapojených subjektov v menších sumách a do popredia sa čoraz viac dostávajú daňové úniky na iných daniach a predovšetkým šedá ekonomika.
Viac kontrol a historicky najvyššia efektivita
Finančná správa v posledných dvoch rokoch výrazne zintenzívnila kontrolnú činnosť v oblasti DPH. Na konci roka 2025 sa očakáva ukončenie5 828 daňových kontrol DPH, čo je o 1 115 viac ako v roku 2023. Počet kontrol DPH v predchádzajúcom období (v rokoch 2019 až 2023) mal naopak klesajúcu tendenciu – 4 713 kontrol DPH v roku 2023 oproti 5 985 kontrolám v roku 2019.
Efektivita daňových kontrol dosiahla v roku 2025 svoje historické maximum – 82%, predovšetkým vďaka neustálemu rozvoju analytických nástrojov a detekčných algoritmov, ale aj edukáciou či špecializáciou daňových kontrolórov. Pri odhaľovaní karuselových podvodov DPH dosahuje efektivita daňových kontrol až 90%.
Vďaka tomu je navýšenie počtu preverovaných subjektov preukázateľne zamerané výlučne na rizikové daňové subjekty a kontroly sú stále cielenejšie, rýchlejšie a nezaťažujú poctivé podnikateľské subjekty.
Finančná správa je v teréne: najviac kontrol e-kasa v histórii
Jednou zo strategických priorít Finančnej správy je byť videný. Výsledkom je historicky najvyšší počet kontrol pokladníc e-kasa klient.
K 31. 10. 2025 stúpol počet kontrol pokladníc v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2024 o 149%. Počet identifikovaných porušení narástol o 73 %. Pokuty boli uložené vo výške 3 milióny eur a ich výška bola oproti roku 2024 o 154% vyššia. Výrazne stúpol aj počet zapojených príslušníkov FS do týchto kontrol (o 39%) a výrazne bola navýšená aj priemerná výška uloženej pokuty (o 64%).
Proklientsky prístup a moderné riešenia.
Finančná správa aktívne participuje na prijímaní nových opatrení boj proti daňovým únikom. V rámci posledného roka boli do legislatívneho procesu prijaté konkrétne riešenia, ako napríklad
- elektronická fakturácia
- QR platby
- ex-offo registrácia skupiny DPH,
- úprava sankčného systému
- sprísnenie podmienok evidencie tržieb.
Paralelne prebieha modernizácia vnútornej činnosti- automatizácia procesov na daňových úradoch, presun kapacít na kontrolu, špecializácia kontrolórov, rozvoj analytiky či intenzívnejší monitoring on-line a e-commerce transakcii.