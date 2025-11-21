Spory v justícii pokračujú: Generálna prokuratúra odmieta obvinenia žilinského prokurátora

BRATISLAVA – Spor medzi žilinským krajským prokurátorom Tomášom Baloghom a generálnou prokuratúrou sa vyostruje. Po tom, čo Balogh obvinil vedenie GP SR z nezákonných zásahov do trestných konaní a spochybnil dôvody svojho odvolania, Generálna prokuratúra zverejnila dve oficiálne stanoviská. Ohradzuje sa voči jeho tvrdeniam a tvrdí, že postup jej prokurátorov bol zákonný a v súlade s ich kompetenciami.
Stanoviská zverejňujeme v pôvodnom znení - bez redakčnej úpravy.
Stanovisko odboru závažnej kriminality Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky k listom krajského prokurátora v Žiline:
Odbor závažnej kriminality Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky sa ohradzuje voči tvrdeniam krajského prokurátora v Žiline, JUDr. T. Balogha, uvedeným v jeho listoch adresovaných Výboru Národnej rady SR pre obranu a bezpečnosť, pretože jeho účasť na pracovnom stretnutí s vedúcimi prokurátormi odboru závažnej kriminality plne zodpovedá zákonnej subordinácii a vzájomnej nadriadenosti a podriadenosti prokurátorov.
Predmetom pracovného stretnutia bolo oboznámenie krajského prokurátora a dozorujúceho prokurátora o zistených nedostatkoch vo výkone dozoru vo veci vedenej na Krajskej prokuratúre v Žiline a boli usmernení k plynulému vykonávaniu úkonov v predmetnej veci, bez ďalších prieťahov. Predmetom pracovného stretnutia nebol spôsob rozhodnutia vo veci, ani nezákonný pokyn, ktorý by musel krajský prokurátor v Žiline namietať, už v čase jeho uloženia.
Generálny prokurátor SR v predmetnej trestnej veci nevydal vedúcim prokurátorom odboru závažnej kriminality žiadne pokyny, ako majú postupovať vo vzťahu k dozorovému prokurátorovi v danej veci a vo vzťahu ku krajskému prokurátorovi v Žiline.
Stanovisko trestného odboru Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky k listom krajského prokurátora v Žiline:
Trestný odbor odmieta vyjadrenia krajského prokurátora v Žiline, JUDr. Tomáša Balogha, uvedené v jeho listoch adresovaných Výboru Národnej rady SR pre obranu a bezpečnosť.
Vyjadrenia krajského prokurátora v Žiline neopodstatnene spochybňujú zákonnosť postupov prokurátorov a vedúcich prokurátorov trestného odboru v konkrétnej trestnej veci, ktorí v súlade so svojimi oprávneniami a povinnosťami zákonnými spôsobom reagovali na zistené nedostatky a prijali opatrenia za účelom plynulého priebehu trestného konania. Už z podstaty zákonnej úpravy vzájomnej nadriadenosti a podriadenosti prokurátorov vyplýva, že je plne v kompetencii nadriadeného prokurátora zaujať stanovisko k plynulosti trestného konania a k právnej kvalifikácii skutku, a to aj vo forme usmernenia obsahujúceho skutkovú a právnu analýzu veci.
Účelom výlučne písomných výstupov trestného odboru tak bolo oboznámiť krajského prokurátora v Žiline ako dozorového prokurátora so zistenými nedostatkami a zabezpečiť zákonnosť priebehu trestného stíhania bez určenia spôsobu meritórneho skončenia tejto trestnej veci..
Generálny prokurátor Slovenskej republiky v danej trestnej veci nevydal vedúcim prokurátorom trestného odboru žiadne pokyny týkajúce sa ich postupu vo vzťahu ku Krajskému prokurátorovi v Žiline ako dozorujúcemu prokurátorovi.