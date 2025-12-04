Štvrtok4. december 2025, meniny má Barbora, Barbara, zajtra Oto

KDH kritizuje neotvorený výbor: Petičiari vraj o rokovaní ani nevedeli

členovia Kresťanskodemokratického hnutia (KDH)
členovia Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) (Zdroj: TASR/Jakub Kotian)
TASR

BRATISLAVA - Opozičné KDH kritizovalo neotvorenie štvrtkového Výboru Národnej rady (NR) SR pre vzdelávanie, vedu, mládež, šport a cestovný ruch, ktorý nebol uznášaniaschopný. Výbor sa mal zaoberať dvomi petíciami proti už schváleným školským zákonom. Hnutie zároveň upozornilo, že petičiari o zasadnutí výboru vôbec nevedeli. Informovali o tom poslanci Ján Horecký a Martin Šmilňák (obaja KDH) na tlačovej konferencii.

„Petičiari ani nedostali pozvánku a informáciu o tom, že sa výbor má zísť a rokovať o ich petícii,“ uviedol Horecký. Ako pripomenul, obidve petície spolu obsahujú približne 120-tisíc podpisov. Opätovne tiež kritizoval, že prijaté legislatívne zmeny ohrozujú existenciu cirkevných a súkromných škôl. Šmilňák zdôraznil, že signatári petícií mali právo, aby sa výbor ich podaniami zaoberal ešte pred hlasovaním v parlamente. „Viac ako 120.000 ľudí sa chcelo vyjadriť k tomu, že sú nespokojní s tým, ako pán minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD) pripravuje zákony a všetci z nich mali právo a nárok na to, aby sa petíciou výbor pre vzdelávanie zaoberal ešte predtým, ako sa o tom bude hlasovať v parlamente,“ uviedol. Ako podotkol, situácia sa zopakovala vo štvrtok, keďže výbor nebol uznášaniaschopný.

Tlačová konferencia strany KDH na tému liekovej politiky (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Výbor mal vo štvrtok prerokovať petíciu Naše deti a školy si nedáme, a tiež petíciu Takto nie!, ktoré boli predložené ešte pred schvaľovaním školských zákonov. Viac ako 120-tisíc občanov Slovenska tak vyjadrilo nesúhlas so zmenami. Tie sa týkali aj zmeny spôsobu určovania školských obvodov. Vznikne nový inštitút verejného poskytovateľa výchovy a vzdelávania, ktorý má prednostne prijímať žiakov podľa príslušnosti verejného školského obvodu. Súkromným či cirkevným školám, ktoré nebudú registrované ako verejný poskytovateľ výchovy a vzdelávania, bude finančný normatívny príspevok znížený o 20 percent.

