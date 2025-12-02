Opozičné KDH tlačí na sprísnenie kontroly liekov: Chce zastaviť falošné recepty aj nelegálny reexport

BRATISLAVA - Opozičné KDH vyzýva na dôsledné obmedzenie nelegálneho reexportu liekov na Slovensku. Žiada zamedzenie možnosti vytvárať falošné recepty na lieky, obmedzenie presunu liekov medzi lekárňami či presnú evidenciu pohybu liekov. KDH vyzýva ministra zdravotníctva Kamila Šaška (Hlas-SD), aby tieto pripomienky zapracoval do novely zákona o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, ktorej návrh predstavil v pondelok (1. 12.). Na utorkovej tlačovej konferencii o tom informovali poslanci Národnej rady SR za KDH Peter Stachura a František Majerský.
Stachura upozornil, že Slovensko je krajina „lacných“ liekov, čo niektoré firmy zneužívajú na ich nelegálny vývoz do zahraničia s vidinou zisku. Zdôraznil, že ide o dlhodobý problém, ktorý má za následok nedostupnosť potrebných liekov na Slovensku.
Poukázal na to, že Štátny ústav pre kontrolu liečiv (SÚKL) ešte v septembri roku 2023 pripravil 29 podnetov týkajúcich sa nelegálneho reexportu. „Pripravil všetko na takýto spôsob, kde už stačilo, aby ministerstvo zdravotníctva začalo správne konanie, udelilo veľké pokuty a aby sme konečne začali aspoň výstražne hovoriť, že pozor, takýmto spôsobom sa na Slovensku lieky už transportovať do zahraničia nesmú,“ poznamenal poslanec. Rezortu vytkol, že za dva roky bola udelená pokuta len v jednom prípade.
Opatrenia, ktoré na riešenie nelegálneho reexportu predstavilo ministerstvo v návrhu novely, považuje Stachura za nedostatočné. „My ho chceme vyzvať aj týmto spôsobom, aby to nedopadlo zle, katastrofou. Podľa nás, Tak ako je to nastavené, je zatiaľ nepostačujúce a potrebujeme urobiť viac krokov na to, aby sa nelegálny reexport limitoval alebo minimalizoval,“ skonštatoval Stachura.
KDH predstavilo svoje pripomienky k novele
KDH zároveň predstavilo svoje pripomienky a vyzvalo ministra, aby ich do novely zapracoval. Hnutie žiada zamedzenie možnosti vytvoriť falošný recept na lieky či obmedzenie presunu liekov medzi lekárňami. „Aby bola možnosť vyviezť len jedno balenie do jednej lekárne, aby to nebolo ako teraz, že štyri balenia do koľkýchkoľvek lekární, lebo stratíme absolútne prehľad o tom, kam tento liek putuje,“ vysvetlil poslanec. KDH tiež navrhuje jasne zadefinovať šarže každého balenia lieku, aby ich bolo možné vystopovať. Apeluje tiež na to, aby v prípade problémov s dostupnosťou nejakého lieku na Slovensku bolo možné zastaviť jeho legálny vývoz na dobu určitú. „Máme teraz, povedzme, problémy s inzulínmi alebo problémy s inými látkami, ktorých je málo na trhu a napriek tomu sa ešte vyvážajú bez dovolenia držiteľa registrácie. Tak navrhujeme, aby napríklad Štátny ústav na kontrolu liečiv mal právomoc zastaviť celý reexport, aj legálny export napríklad na jeden mesiac,“ vysvetlil.
Šaško v pondelok predstavil návrh novely k liekovej politike. Zefektívniť by sa mal manažment vstupu nových liekov na trh, dostupnejšie by mali byť lieky pre deti a pacientov so závažnými ochoreniami a upraviť by sa mali aj podmienky úhrady liekov na výnimku. Návrh novely prináša aj opatrenia na zníženie nelegálneho reexportu, na zachovanie liekov v úhradovom mechanizme či na zabezpečenie kriticky nedostupných liekov. Šéf rezortu zdôraznil, že návrh predkladá do medzirezortného pripomienkového konania a o každej pripomienke bude rokovať.