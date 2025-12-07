NEODOLATEĽNÁ ponuka: Štát predáva TENTO rodinný dom s veľkým pozemkom za babku, môže byť váš!

REVÚCA - Lákavá ponuka v okrese Revúca. Ak sa chcete osamostatniť, no nemáte peniaze nazvyš, nezúfajte. Rodinný dom s veľkým pozemkom môže byť váš za necelých 26-tisíc eur. Okresný úrad Banská Bystrica totiž zverejnil v Registri ponúkaného majetku štátu (ROPK) ponuku na predaj rodinného domu v obci Hucín. Záujemcovia však musia splniť viacero podmienok.
Okresný úrad Banská Bystrica zverejnil ponuku 1. decembra. Ide o rodinný dom v obci Hucín v okrese Revúca s dvoma parcelnými číslami, ktoré majú zastavanú plochu a nádvorie dokopy s veľkosťou 1 233 m2. Druhé kolo elektronickej aukcie je na hodnote 25 560 eura. Nehnuteľnosť sa predáva v takom stave, v akom sa momentálne nachádza.
požadované náležitosti sú uvedené na webe ROPK"Cenovú ponuku doručte v termíne najneskôr do 02.01.2026 (vrátane). Cenovú ponuku je potrebné v uvedenom termíne doručiť a nie odoslať," upozorňuje úrad. Správca tiež žiada zloženie finančnej zábezpeky vo výške 2556 eur a to do konca lehoty. Zábezpeka sa započítava do splatenia kúpnej ceny.
"Vyhlásenie elektronickej aukcie je úspešné, ak aspoň dvaja záujemcovia splnili určené podmienky. Po úspešnom vyhlásení elektronickej aukcie je správca povinný vykonať elektronickú akciu. Ak určené podmienky splní len jeden záujemca, správca s ním uzavrie kúpnu zmluvu bez vykonania elektronickej aukcie," približuje.
Správca je povinný vylúčiť cenovú ponuku záujemcu:
- ktorý je spriaznenou osobou s iným záujemcom;
- ktorého cenová ponuka nebola v lehote určenej správcom doručená alebo ktorého cenová ponuka nebola vyjadrená pevnou sumou;
- ktorý v lehote určenej správcom riadne nezložil zábezpeku.
Výsledok osobitného ponukového konania sa zverejní na webovej stránke ROPK. "Písomne oslovený s výzvou na uzavretie kúpnej zmluvy bude len záujemca s najvyššou cenovou ponukou. Záujemcovi, ktorý nesplnil podmienky alebo ktorý odstúpil od svojej cenovej ponuky pred vyhodnotením osobitného ponukového konania, sa zábezpeka vráti po jeho vyhodnotení. Záujemcovi, ktorý nebol vyzvaný na uzavretie zmluvy, aj keď splnil podmienky, sa zábezpeka vráti po úhrade kúpnej ceny kupujúcim, najneskôr do 90 dní od vyhodnotenia osobitného ponukového konania," informujú.