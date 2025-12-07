Nedeľa7. december 2025, meniny má Ambróz, zajtra Marína

NEODOLATEĽNÁ ponuka: Štát predáva TENTO rodinný dom s veľkým pozemkom za babku, môže byť váš!

Ilustračné foto Zobraziť galériu (3)
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/mKov © Zoznam/mKov

REVÚCA - Lákavá ponuka v okrese Revúca. Ak sa chcete osamostatniť, no nemáte peniaze nazvyš, nezúfajte. Rodinný dom s veľkým pozemkom môže byť váš za necelých 26-tisíc eur. Okresný úrad Banská Bystrica totiž zverejnil v Registri ponúkaného majetku štátu (ROPK) ponuku na predaj rodinného domu v obci Hucín. Záujemcovia však musia splniť viacero podmienok.

Okresný úrad Banská Bystrica zverejnil ponuku 1. decembra. Ide o rodinný dom v obci Hucín v okrese Revúca s dvoma parcelnými číslami, ktoré majú zastavanú plochu a nádvorie dokopy s veľkosťou 1 233 m2. Druhé kolo elektronickej aukcie je na hodnote 25 560 eura. Nehnuteľnosť sa predáva v takom stave, v akom sa momentálne nachádza.

NEODOLATEĽNÁ ponuka: Štát predáva
Zobraziť galériu (3)
 (Zdroj: Google Maps)

požadované náležitosti sú uvedené na webe ROPK"Cenovú ponuku doručte v termíne najneskôr do 02.01.2026 (vrátane). Cenovú ponuku je potrebné v uvedenom termíne doručiť a nie odoslať," upozorňuje úrad. Správca tiež žiada zloženie finančnej zábezpeky vo výške 2556 eur a to do konca lehoty. Zábezpeka sa započítava do splatenia kúpnej ceny.

"Vyhlásenie elektronickej aukcie je úspešné, ak aspoň dvaja záujemcovia splnili určené podmienky. Po úspešnom vyhlásení elektronickej aukcie je správca povinný vykonať elektronickú akciu. Ak určené podmienky splní len jeden záujemca, správca s ním uzavrie kúpnu zmluvu bez vykonania elektronickej aukcie," približuje.

NEODOLATEĽNÁ ponuka: Štát predáva
Zobraziť galériu (3)
 (Zdroj: ropk.sk)

Správca je povinný vylúčiť cenovú ponuku záujemcu:

  • ktorý je spriaznenou osobou s iným záujemcom;
  • ktorého cenová ponuka nebola v lehote určenej správcom doručená alebo ktorého cenová ponuka nebola vyjadrená pevnou sumou;
  • ktorý v lehote určenej správcom riadne nezložil zábezpeku.

Výsledok osobitného ponukového konania sa zverejní na webovej stránke ROPK. "Písomne oslovený s výzvou na uzavretie kúpnej zmluvy bude len záujemca s najvyššou cenovou ponukou. Záujemcovi, ktorý nesplnil podmienky alebo ktorý odstúpil od svojej cenovej ponuky pred vyhodnotením osobitného ponukového konania, sa zábezpeka vráti po jeho vyhodnotení. Záujemcovi, ktorý nebol vyzvaný na uzavretie zmluvy, aj keď splnil podmienky, sa zábezpeka vráti po úhrade kúpnej ceny kupujúcim, najneskôr do 90 dní od vyhodnotenia osobitného ponukového konania," informujú. 

Viac o téme: Predaj domuAukciaHucín
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

minister školstva, vedy, výskumu,
NITC Voderady pod drobnohľadom: Drucker zastavil procesy a spustil komplexnú kontrolu
Domáce
Z pohľadu na tento
Z pohľadu na tento dom vás okamžite rozbolí hlava: VIDEO Vo vnútri je vizuálny chaos! Teraz je na predaj
Zaujímavosti
FOTO Navonok bežný dom skrýva
Navonok bežný dom skrýva desivé tajomstvo: FOTO Nápis na chladničke vydesil záujemcov! Nekúpili by si ho ani ZADARMO
Zaujímavosti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Tréner Piešťanských Čajok Peter Jankovič hodnotí zápas s CBK Košice
Tréner Piešťanských Čajok Peter Jankovič hodnotí zápas s CBK Košice
Zoznam TV
Tréner CBK Košice Ján Krajňák hodnotí zápas s Piešťanskými Čajkami
Tréner CBK Košice Ján Krajňák hodnotí zápas s Piešťanskými Čajkami
Zoznam TV
Asistent trénera Tatrana Prešov Marek Gernát po výhre nad Modrou
Asistent trénera Tatrana Prešov Marek Gernát po výhre nad Modrou
Zoznam TV

Domáce správy

Skrytá HROZBA v obľúbenej
Skrytá HROZBA v obľúbenej slovenskej priehrade: Vo vode odhalili nebezpečné PARAZITY
Domáce
Na dôchodok by ste
Rozhovor s odborníkom na dôchodky: Vypočítajte si vek odchodu či mesačnú sumu už dnes
Domáce
FOTO Ilustračné foto
NEODOLATEĽNÁ ponuka: Štát predáva TENTO rodinný dom s veľkým pozemkom za babku, môže byť váš!
Domáce
Vysoké Tatry získajú vyše 3,5 milióna eur na ochranu prírody: Čistejšie vody aj moderné múzeum
Vysoké Tatry získajú vyše 3,5 milióna eur na ochranu prírody: Čistejšie vody aj moderné múzeum
Prešov

Zahraničné

Masaker v Sudáne: Útoky
Masaker v Sudáne: Útoky dronov zabili desiatky civilistov! Medzi obeťami sú aj desiatky detí
Zahraničné
Ilustračné foto
V nemeckom byte našli mŕtvu ženu s bábätkom! Z dvojnásobnej VRAŽDY obvinili Slováka, má ísť o úspešného vedca
Zahraničné
Aljaška a Yukon v
Aljaška a Yukon v šoku! Silné zemetrasenie rozkývalo región a spôsobilo desiatky dotrasov
Zahraničné
Vladimir Putin a Donald
MIMORIADNY ONLINE Moskva oslavuje krok USA: Ukrajinou medzitým otriasli mohutné nočné explózie
Zahraničné

Prominenti

Princ Harry.
Meghan sa strachuje o otca a Harry? Verejne ŽARTUJE: Opäť si rýpol do kráľovskej rodiny!
Zahraniční prominenti
Ľubomír Feldek sa so
Ľubomír Feldek sa so SMRŤOU manželky nevie zmieriť: Boli spolu 63 rokov... FOTO zo svadby!
Domáci prominenti
Al Pacino
Na ruke legendárneho Al Pacina (85) sa objavil záhadný prsteň: Tajná svadba?!
Zahraniční prominenti
Odkazy Oľge Feldekovej (†82)
Odkazy Oľge Feldekovej (†82) do neba: Na tom CHAOSE by sa strašne smiala!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Záhadné modré mäso!
Neónovo modré vnútornosti?! Lovci ostali v šoku, čo našli vo vnútri divých ošípaných: Odborníci bijú na poplach
Zaujímavosti
Mikrobiológ spravil NAJNECHUTNEJŠÍ test
Mikrobiológ spravil NAJNECHUTNEJŠÍ test sveta: Spočítal baktérie v PRDNUTÍ! Výsledok vás zloží
Zaujímavosti
FOTO EXTRÉMNE prsia ju priklincovali
EXTRÉMNE prsia ju priklincovali k posteli: Sú také obrovské, že ráno NEVIE ANI VSTAŤ! Bolesť, slzy a zúfalstvo
Zaujímavosti
Tento NEČAKANÝ faktor vám
Tento NEČAKANÝ faktor vám ukáže, či vám hrozí demencia alebo Alzheimerova choroba!
vysetrenie.sk

Dobré správy

Na dôchodok by ste
Rozhovor s odborníkom na dôchodky: Vypočítajte si vek odchodu či mesačnú sumu už dnes
Domáce
Súťaž o parádny mikulášský
Chcete vianočný balíček plný dobrôt? Známa značka má pre vás skvelé riešenie
Domáce
Netradičné krémy, ktoré sú
Adventný kalendár ŠTVRTOK Netradičné krémy, ktoré sú dnes trendom: Na čo všetko sa dajú použiť?
Domáce
Chcete dodržať pri jedle
Adventný kalendár STREDA Nikdy vám nevydržali novoročné predsavzatia? Možno ste robili túto chybu
Domáce

Ekonomika

Čo sa deje za plotom vládneho kaštieľa v Rusovciach? Pozrite si aktuálne zábery priamo zo stavby! (foto)
Čo sa deje za plotom vládneho kaštieľa v Rusovciach? Pozrite si aktuálne zábery priamo zo stavby! (foto)
Slovenský realitný trh sa mení: Je teraz ideálne predať starší byt?
Slovenský realitný trh sa mení: Je teraz ideálne predať starší byt?
Zvládol by si pristáť s lietadlom? Otestuj sa, či máš na to byť pilotom, alebo radšej ostaň v Economy! (kvíz)
Zvládol by si pristáť s lietadlom? Otestuj sa, či máš na to byť pilotom, alebo radšej ostaň v Economy! (kvíz)
Veľká zmena v Slovnafte: Oszkár Világi skončil ako generálny riaditeľ!
Veľká zmena v Slovnafte: Oszkár Világi skončil ako generálny riaditeľ!

Varenie a recepty

Lepšiu zbierku parížskych rožkov nenájdete: 20 overených receptov na túto sviatočnú klasiku.
Lepšiu zbierku parížskych rožkov nenájdete: 20 overených receptov na túto sviatočnú klasiku.
Šťavnaté kuracie stehná s bylinkami. Mäso je tak krehké, že samé odpadá od kosti.
Šťavnaté kuracie stehná s bylinkami. Mäso je tak krehké, že samé odpadá od kosti.
Kedy obaľovať vanilkové rožky v cukre? Trafte ten správny moment
Kedy obaľovať vanilkové rožky v cukre? Trafte ten správny moment
Rady a tipy
Bavorské šišky: Nadýchané poklady, ktoré musíte hneď vyskúšať
Bavorské šišky: Nadýchané poklady, ktoré musíte hneď vyskúšať
Výber receptov

Šport

Nahnevaný Kašia nevidí problém v tréneroch, ale hráčoch: Dnes sme si ani nezaslúžili nosiť dres Slovana
Nahnevaný Kašia nevidí problém v tréneroch, ale hráčoch: Dnes sme si ani nezaslúžili nosiť dres Slovana
Niké liga
VIDEO V Slovane bude poriadne rušno: Tréner Weiss ide za majiteľom! Buď skončím ja, alebo...
VIDEO V Slovane bude poriadne rušno: Tréner Weiss ide za majiteľom! Buď skončím ja, alebo...
Niké liga
VIDEO Slafkovského show pokračuje: Slovenský talent asistoval, Nemec zažil prehru s Bostonom
VIDEO Slafkovského show pokračuje: Slovenský talent asistoval, Nemec zažil prehru s Bostonom
NHL
Mikulášska sobota v Košiciach: Ohňostroj ako na Silvestra, prvé čisté konto a Weissov odkaz
Mikulášska sobota v Košiciach: Ohňostroj ako na Silvestra, prvé čisté konto a Weissov odkaz
Niké liga

Auto-moto

Trať pri Pezinku je zabezpečená, ŽSR aj tak požiadali o opätovný dozor
Trať pri Pezinku je zabezpečená, ŽSR aj tak požiadali o opätovný dozor
Doprava
Vodík na Slovensku opäť témou: 10 autobusov na vodíkový pohon pre prímestskú dopravu
Vodík na Slovensku opäť témou: 10 autobusov na vodíkový pohon pre prímestskú dopravu
Doprava
TEST: Volvo XC90 T8 – Toto je najlepšia verzia XC90 doposiaľ
TEST: Volvo XC90 T8 – Toto je najlepšia verzia XC90 doposiaľ
Klasické testy
Audi poteší fanúšikov nafty: motor V6 TDI prichádza silnejší a bez turbodiery
Audi poteší fanúšikov nafty: motor V6 TDI prichádza silnejší a bez turbodiery
Novinky

Kariéra a motivácia

Dávate si popri kariére aj nepracovné ciele? 6 dôvodov, prečo by ste s tým mali začať!
Dávate si popri kariére aj nepracovné ciele? 6 dôvodov, prečo by ste s tým mali začať!
Motivácia a inšpirácia
Tri odbory za päť rokov. Prečo dnes stále viac ľudí skúša mini-kariéry a hľadá „to svoje
Tri odbory za päť rokov. Prečo dnes stále viac ľudí skúša mini-kariéry a hľadá „to svoje"
Pracovné prostredie
Neuveríte, prečo dnes toľko ľudí maká na dvoch frontoch. Side jobs sa stali novým normálom
Neuveríte, prečo dnes toľko ľudí maká na dvoch frontoch. Side jobs sa stali novým normálom
Prostredie práce
To, čo príde v roku 2025, zmení naše kariéry. Globálna ekonomika mieša karty na trhu práce
To, čo príde v roku 2025, zmení naše kariéry. Globálna ekonomika mieša karty na trhu práce
Trendy na trhu práce

Technológie

Vedci rozlúskli paradox cestovania v čase. Vesmír ti vraj nedovolí spraviť chybu, ktorá by zničila budúcnosť
Vedci rozlúskli paradox cestovania v čase. Vesmír ti vraj nedovolí spraviť chybu, ktorá by zničila budúcnosť
Veda a výskum
Svetová vedecká bomba. Vedci odhalili gén, ktorý bránil ľudským bunkám prežiť v zvieratách. Takto to využijeme!
Svetová vedecká bomba. Vedci odhalili gén, ktorý bránil ľudským bunkám prežiť v zvieratách. Takto to využijeme!
Veda a výskum
Sme na prahu éry, kedy budeme žiť zásadne dlhšie. Vedci odhalili mechanizmus, ktorý dokáže spomaliť starnutie buniek
Sme na prahu éry, kedy budeme žiť zásadne dlhšie. Vedci odhalili mechanizmus, ktorý dokáže spomaliť starnutie buniek
Správy
Pred viac ako 50-miliónmi rokov dostali rastliny tvrdú ranu a scenár sa opakuje. Hrozí, že sa zlomia pod náporom globálneho otepľovania
Pred viac ako 50-miliónmi rokov dostali rastliny tvrdú ranu a scenár sa opakuje. Hrozí, že sa zlomia pod náporom globálneho otepľovania
Veda a výskum

Bývanie

3 + 10 stierok do interiéru: čo je vhodné do vlhkých domov a čo použiť na staré múry? Odborníci prezradili aj svoje rady
3 + 10 stierok do interiéru: čo je vhodné do vlhkých domov a čo použiť na staré múry? Odborníci prezradili aj svoje rady
Pantone farbu roka 2026 šokovala svet a vyvolala kontroverziu. Volá sa Cloud Dance a niektorí by ju farbou nenazvali
Pantone farbu roka 2026 šokovala svet a vyvolala kontroverziu. Volá sa Cloud Dance a niektorí by ju farbou nenazvali
Pri Martine majú perfektné miesto, kam utečú od ruchu mesta. V chate si užíva každý svoje súkromie aj dokonalý relax
Pri Martine majú perfektné miesto, kam utečú od ruchu mesta. V chate si užíva každý svoje súkromie aj dokonalý relax
10 miest, ktoré si návšteva všimne, keď ich zabudnete upratať! Čo pokazí dobrý dojem, aj keď máte čisto?
10 miest, ktoré si návšteva všimne, keď ich zabudnete upratať! Čo pokazí dobrý dojem, aj keď máte čisto?

Pre kutilov

Ako sa na zimu postarať o okrasné trávy: Ak ste ich doteraz strihali, nerobte to!
Ako sa na zimu postarať o okrasné trávy: Ak ste ich doteraz strihali, nerobte to!
Záhrada
Vianočný kaktus rozkvitne aj budúci rok. Stačí dodržať tieto jednoduché kroky
Vianočný kaktus rozkvitne aj budúci rok. Stačí dodržať tieto jednoduché kroky
Izbové rastliny
6 dôležitých pravidiel pri kúrení drevom! Ak ich dodržiavate, kúrite účinne, ekologicky, a pritom najlacnejšie
6 dôležitých pravidiel pri kúrení drevom! Ak ich dodržiavate, kúrite účinne, ekologicky, a pritom najlacnejšie
Vykurovanie
Ako odstrániť vosk zo sviečok z obrusu? 6 rýchlych tipov, ktoré skutočne fungujú
Ako odstrániť vosk zo sviečok z obrusu? 6 rýchlych tipov, ktoré skutočne fungujú
Údržba a opravy

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Vianočný stromček v štýle Nordic Noël ako trend roku 2025: Harmónia prírody a jemnej elegancie
Bývanie
Vianočný stromček v štýle Nordic Noël ako trend roku 2025: Harmónia prírody a jemnej elegancie
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Skrytá HROZBA v obľúbenej
Domáce
Skrytá HROZBA v obľúbenej slovenskej priehrade: Vo vode odhalili nebezpečné PARAZITY
Ilustračné foto
Zahraničné
V nemeckom byte našli mŕtvu ženu s bábätkom! Z dvojnásobnej VRAŽDY obvinili Slováka, má ísť o úspešného vedca
Ilustračné foto
Domáce
NEODOLATEĽNÁ ponuka: Štát predáva TENTO rodinný dom s veľkým pozemkom za babku, môže byť váš!
Mladý hokejista Slovana bojuje
Domáce
Mladý hokejista Slovana bojuje o život: Vážna nehoda odkryla problém kritizovanej križovatky!

Ďalšie zo Zoznamu