Simulovaná nehoda v tuneli Višňové: Hasiči a záchranári cvičili zásah pred jeho otvorením

VIŠŇOVÉ - Hasiči a záchranári si v stredu vyskúšali zásah pri simulovanej nehode v tuneli Višňové. Ako informovalo Ministerstvo dopravy SR na sociálnej sieti, bola to ďalšia zo série skúšok pred otvorením diaľničného tunela, ktoré je naplánované na 22. decembra.
„Všetky naprogramované scenáre, ktoré pre takéto prípady sú, zafungovali správne, z čoho sa veľmi teším. Vyhodnotenie celého cvičenia ešte bude nasledovať, ale z pohľadu Národnej diaľničnej spoločnosti ho hodnotím veľmi dobre,“ skonštatoval generálny riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) Filip Macháček.
Prezident Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) Adrián Mifkovič doplnil, že taktické cvičenie bolo nasimulované na podmienky dopravnej nehody osobného motorového vozidla so zraneniami s následným požiarom. „Všetky technologické zariadenia zafungovali správne, vyskúšali a preverili sme si naše taktické postupy. V tejto chvíli môžeme povedať, že naše očakávania to splnilo a aj všetky bezpečnostné náležitosti, ktoré má tunel obsahovať,“ poznamenal Mifkovič.
Tunel Višňové bude mať celkovú dĺžku 7,5 kilometra a pôjde o najdlhší tunel na Slovensku. Celý diaľničný úsek D1 Lietavská Lúčka - Dubná Skala vrátane tunela bude mať 13,5 kilometra. Úsek je súčasťou plánovaného komplexného prepojenia Bratislavy a Košíc.