Veľká záchranná akcia na Dunaji: Do studených vôd rieky skočil človek!

(Zdroj: Facebook/Hasičský a záchranný zbor)
BRATISLAVA - Nad ránom sa na Dunaji odohrala dráma. Hasiči zachraňovali osobu, ktorá skočila do chladných vôd.
informoval o tom hasičský a záchranný zbor. "Príslušníci Hasičského a záchranného útvaru hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy boli dnes (3. 12.) krátko po 05:30 hod. privolaní k Mostu SNP, z ktorého mala do rieky Dunaj skočiť jedna osoba," uviedli.
Našťastie sa osobu podarilo z vody vytiahnuť. "Hasiči zasahujúci na záchrannom plavidle HaZZ osobu vo vode našli a po jej vytiahnutí na palubu zahájili kardiopulmonálnu resuscitáciu. V poskytovaní KPR pokračovali aj po priplávaní k pontónu pri Moste Apollo, kde pacienta následne odovzdali do opatery zdravotníckych záchranárov," uviedli.