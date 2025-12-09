Utorok9. december 2025, meniny má Izabela, zajtra Radúz

Polícia obvinila muža z výroby drog: U 37-ročného našli viac ako 650 gramov sušenej marihuany

Ilustračný obrázok
(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Trenčiansky kraj)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

NOVÉ MESTO NAD VÁHOM - Policajný vyšetrovateľ z Nového Mesta nad Váhom obvinil 37-ročného muža zo zločinu neoprávnenej výroby a obchodovania s omamnou látkou a psychotropnou látkou. Našli u neho viac ako 650 gramov sušenej konopy. Informovala o tom trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.

Policajti zasahovali v obci v okrese Nové Mesto nad Váhom na základe oznámenia o domácich nezhodách. V izbe obvineného našli 654 gramov rastliny rodu cannabis, ktoré prechovával bez povolenia. Sušinu si muž zaobstaral v októbri v Českej republike. Obvinenému policajti obmedzili osobnú slobodu a umiestnili ho do cely policajného zaistenia. Vyšetrovateľ spracoval podnet na väzobné stíhanie.

Viac o téme: Polícia Nové Mesto nad VáhomDrogyMarihuana
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Polícia vyzýva občanov: Treba
Polícia vyzýva občanov: Treba si dávať pozor na veci všade, kde je veľa ľudí
Domáce
Cez internetovú zoznamku vydierali!
Cez internetovú zoznamku vydierali! VIDEO Polícia obvinila dvoch mužov z Rakús
Domáce
Zbili a okradli Zvolenčana!
Zbili a okradli Zvolenčana! Polícia z lúpeže obvinila troch mužov
Domáce
Úspech bratislavskej polície! VIDEO
Úspech bratislavskej polície! VIDEO Vpátrala nezvestného seniora pomocou dronu s termovíziou
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Tlačová konferencia strany SaS na tému absolútneho zlyhania Sakovej a nepridelenej energopomoci
Tlačová konferencia strany SaS na tému absolútneho zlyhania Sakovej a nepridelenej energopomoci
Správy
Minister Šutaj Eštok odmietol migračný pakt v Bruseli
Minister Šutaj Eštok odmietol migračný pakt v Bruseli
Správy
Výbuchy smiechu a slová, ktorými Kuly zabil: Bude mať doma čo vysvetľovať!
Výbuchy smiechu a slová, ktorými Kuly zabil: Bude mať doma čo vysvetľovať!
Prominenti

Domáce správy

AKTUÁLNE Ďalšia mimoriadna udalosť
AKTUÁLNE Ďalšia mimoriadna udalosť na železnici! Dva vlaky šli oproti sebe, od katastrofy ich delilo pár metrov
Domáce
Využite na cestovanie vlakovú
Slováci, pozor! Zmeny prichádzajú už čoskoro, pozrite si prehľad najdôležitejších noviniek
Domáce
FOTO Emotívny záver výboru k
Emotívny záver výboru k Voderadom: Galko sa pochytil s poslancom Hlasu, prestaňte, tu nie ste doma! Kričali po sebe
Domáce
Celoslovenská policajná kontrola: Tisíce vodičov pod drobnohľadom, odhalené stovky priestupkov aj alkohol
Celoslovenská policajná kontrola: Tisíce vodičov pod drobnohľadom, odhalené stovky priestupkov aj alkohol
Regióny

Zahraničné

FOTO Jakartu zasiahla katastrofa! V
Jakartu zasiahla katastrofa! V horiacej kancelárskej budove zahynulo 17 ľudí: Ďalší sú stále uväznení
Zahraničné
Izrael podnikol nálety na
Izrael podnikol nálety na juhu Libanonu: Terčom boli objekty a výcvikový tábor hnutia Hizballáh
Zahraničné
MIMORIADNE Ruské a čínske
MIMORIADNE Ruské a čínske stíhačky vstúpili do zóny protivzdušnej obrany Južnej Kórey
Zahraničné
Vlna si vyžiadala aj
Ďalšia smutná správa z Kanárskych ostrovov: Počet obetí smrtiacej vlny rastie! Úrady tvrdia, že mala až 4 metre
Zahraničné

Prominenti

Bratislavské módne dni. Na
Belohorcová o TRAGÉDII na Tenerife: Turisti nerešpektujú zákazy... Proti vlne nemáte šancu!
Domáci prominenti
Ghetts
Smrteľná NEHODA slávneho rapera: Zabil 20-ročného muža a z miesta UŠIEL!
Zahraniční prominenti
FOTO Známa speváčka v spoločnosti
Známa speváčka v spoločnosti v priesvitnom outife: To je ale SEXI zadoček!
Domáci prominenti
Katy Perry
OBROVSKÉ Faux pas Katy Perry na diplomatickom stretnutí: Módni kritici sa musia chytať za hlavu!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Zabudnite na drahé vitamíny:
Zabudnite na drahé vitamíny: KÁVA predlžuje život! Koľko šálok denne musíte vypiť? POZOR, toto by ste nemali prekročiť
Zaujímavosti
Vodopád v 6 500
Vodopád v 6 500 metroch? Lenka Poláčková opisuje desivé zmeny, ktoré zažila pri výstupe na Everest: Himaláje sa topia pred očami
dromedar.sk
STOP zahmleným oknám! Vodiči
STOP zahmleným oknám! Vodiči objavili lacný trik: Stačí dať TOTO pod sedadlo a je po probléme
Zaujímavosti
NAJKRUTEJŠIA planéta vesmíru! Sklenený
NAJKRUTEJŠIA planéta vesmíru! Sklenený dážď a vražedné vetry: NASA hlási extrém, aký Zem nepozná
Zaujímavosti

Dobré správy

Z jedného centu môžu
Z jedného centu môžu Slováci spraviť tisíce eur: Ukážeme vám, ako sa to dá spraviť
plnielanu.sk
Zapojte sa do súťaže
ADVENTNÝ KALENDÁR Hokej, futbal, MMA či známe behy: Poďte na šport ešte lacnejšie!
Domáce
Využite na cestovanie vlakovú
Slováci, pozor! Zmeny prichádzajú už čoskoro, pozrite si prehľad najdôležitejších noviniek
Domáce
Takmer padol slovenský rekord:
Takmer padol slovenský rekord: Lidl preto pripravil túto vianočnú novinku!
Domáce

Ekonomika

Schválená reforma sa dotkne tisícov rodín: Ako sa menia dôležité príspevky a aké budú nové sumy?
Schválená reforma sa dotkne tisícov rodín: Ako sa menia dôležité príspevky a aké budú nové sumy?
Nielen inflácia, ale aj nové dane: Tieto vládne opatrenia vám tento rok
Nielen inflácia, ale aj nové dane: Tieto vládne opatrenia vám tento rok "osladia" vianočné pečenie!
Kto je najlepšie pripravený na dôchodok? Výsledky najnovšej analýzy vás prekvapia!
Kto je najlepšie pripravený na dôchodok? Výsledky najnovšej analýzy vás prekvapia!
Tunel Višňové má za sebou unikátny zásah: Prejdú sa ním ľudia ešte pred autami? (foto)
Tunel Višňové má za sebou unikátny zásah: Prejdú sa ním ľudia ešte pred autami? (foto)

Varenie a recepty

Čokoládové podkovičky z lineckého cesta. TOP recept, s ktorým sa nelámu a krásne zmäknú.
Čokoládové podkovičky z lineckého cesta. TOP recept, s ktorým sa nelámu a krásne zmäknú.
Dvojfarebné vianočné srdiečka, ktoré chutia ako z drahej cukrárne a pritom stoja pár centov.
Dvojfarebné vianočné srdiečka, ktoré chutia ako z drahej cukrárne a pritom stoja pár centov.
Šťavnaté sanquickové rezy: Obľúbený vianočný dezert
Šťavnaté sanquickové rezy: Obľúbený vianočný dezert
Koláče a torty
Margotkové kolieska: Stanú sa vašou sviatočnou klasikou?
Margotkové kolieska: Stanú sa vašou sviatočnou klasikou?
Výber receptov

Šport

Patrila k osobnostiam československého športu: Zomrela dvojnásobná olympijská medailistka
Patrila k osobnostiam československého športu: Zomrela dvojnásobná olympijská medailistka
Gymnastika
Salah vždy hovorí iba o sebe, ja, ja, ja: Legenda Liverpoolu sa pustila do nespokojného Egypťana
Salah vždy hovorí iba o sebe, ja, ja, ja: Legenda Liverpoolu sa pustila do nespokojného Egypťana
Premier League
Slovensko – Holandsko: Online prenos z play-off o štvrťfinále na MS vo florbale 2025
Slovensko – Holandsko: Online prenos z play-off o štvrťfinále na MS vo florbale 2025
Florbal
Z generálky na olympijský turnaj sa stal lazeret: Z nominácie Slovenska vypadla ďalšia opora
Z generálky na olympijský turnaj sa stal lazeret: Z nominácie Slovenska vypadla ďalšia opora
Reprezentácia

Auto-moto

Historické autá sú romantika, až kým nebrzdíte. Vyskúšal som si 6 veteránov Škoda
Historické autá sú romantika, až kým nebrzdíte. Vyskúšal som si 6 veteránov Škoda
Veterány
Trať pri Pezinku je zabezpečená, ŽSR aj tak požiadali o opätovný dozor
Trať pri Pezinku je zabezpečená, ŽSR aj tak požiadali o opätovný dozor
Doprava
Vodík na Slovensku opäť témou: 10 autobusov na vodíkový pohon pre prímestskú dopravu
Vodík na Slovensku opäť témou: 10 autobusov na vodíkový pohon pre prímestskú dopravu
Doprava
TEST: Volvo XC90 T8 – Toto je najlepšia verzia XC90 doposiaľ
TEST: Volvo XC90 T8 – Toto je najlepšia verzia XC90 doposiaľ
Klasické testy

Kariéra a motivácia

Nový trend, ktorý mení produktivitu: Prečo si ľudia vytvárajú vlastné pracovné rituály a čo to znamená pre náš výkon
Nový trend, ktorý mení produktivitu: Prečo si ľudia vytvárajú vlastné pracovné rituály a čo to znamená pre náš výkon
Motivácia a produktivita
Týchto 5 vecí robíte každý deň v práci a ani neviete, že vás pomaly ničia. Pozor, toto zažíva väčšina z nás
Týchto 5 vecí robíte každý deň v práci a ani neviete, že vás pomaly ničia. Pozor, toto zažíva väčšina z nás
Motivácia a inšpirácia
10 kariérnych návykov, s ktorými začnite ešte pred Novým rokom: Ten rozdiel vás prekvapí!
10 kariérnych návykov, s ktorými začnite ešte pred Novým rokom: Ten rozdiel vás prekvapí!
Motivácia a inšpirácia
Mladí chcú na vianočných darčekoch šetriť, starší sú štedrejší: V porovnaní s minulým rokom míňame menej
Mladí chcú na vianočných darčekoch šetriť, starší sú štedrejší: V porovnaní s minulým rokom míňame menej
Kariera.sk TS

Technológie

Vedci našli spôsob, ako „dobíjať“ ľudské bunky. Tento objav môže zásadne spomaliť starnutie
Vedci našli spôsob, ako „dobíjať“ ľudské bunky. Tento objav môže zásadne spomaliť starnutie
Veda a výskum
„Peklo sa rozmrazilo“. Na Samsung telefónoch si už môžeš vyskúšať One UI 8.5. Prináša prelomové novinky
„Peklo sa rozmrazilo“. Na Samsung telefónoch si už môžeš vyskúšať One UI 8.5. Prináša prelomové novinky
Samsung
POZOR! Veľká phishingová vlna sa valí aj cez Slovensko. Takto podvodníci kradnú Google účty
POZOR! Veľká phishingová vlna sa valí aj cez Slovensko. Takto podvodníci kradnú Google účty
Bezpečnosť
Vedci práve objavili nový zákon fyziky. To, ako sa veci lámu, má skrytý poriadok
Vedci práve objavili nový zákon fyziky. To, ako sa veci lámu, má skrytý poriadok
Veda a výskum

Bývanie

Tieto chyby robia ľudia pri rekonštrukciách najčastejšie a strácajú čas a peniaze. Aké problémy si spôsobujeme sami?
Tieto chyby robia ľudia pri rekonštrukciách najčastejšie a strácajú čas a peniaze. Aké problémy si spôsobujeme sami?
Široký je len 6 metrov, no pohodlie v ňom má celá rodina. V malom radovom dome vzniklo perfektné moderné bývanie
Široký je len 6 metrov, no pohodlie v ňom má celá rodina. V malom radovom dome vzniklo perfektné moderné bývanie
3 + 10 stierok do interiéru: čo je vhodné do vlhkých domov a čo použiť na staré múry? Odborníci prezradili aj svoje rady
3 + 10 stierok do interiéru: čo je vhodné do vlhkých domov a čo použiť na staré múry? Odborníci prezradili aj svoje rady
Pantone farba roka 2026 šokovala svet a vyvolala kontroverziu. Volá sa Cloud Dance a niektorí by ju farbou nenazvali
Pantone farba roka 2026 šokovala svet a vyvolala kontroverziu. Volá sa Cloud Dance a niektorí by ju farbou nenazvali

Pre kutilov

Ako mať elektrinu mimo siete a stať sa energeticky nezávislým? Existujú 3 šikovné riešenia
Ako mať elektrinu mimo siete a stať sa energeticky nezávislým? Existujú 3 šikovné riešenia
Údržba a opravy
Pri lisovaní cesnaku robíme chybu, o ktorej málokto vie. Strúčiky pred lisovaním nelúpte
Pri lisovaní cesnaku robíme chybu, o ktorej málokto vie. Strúčiky pred lisovaním nelúpte
Recepty
Máte doma slabý tlak vody? Toto spravte ešte dnes a prúd sa citeľne zlepší
Máte doma slabý tlak vody? Toto spravte ešte dnes a prúd sa citeľne zlepší
Údržba a opravy
Ako sa na zimu postarať o okrasné trávy: Ak ste ich doteraz strihali, nerobte to!
Ako sa na zimu postarať o okrasné trávy: Ak ste ich doteraz strihali, nerobte to!
Záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Má 60, žiari bez make-upu aj so šedinami a navyše je stále sexy: Pavlína Pořízková prezradila recept na to, ako starnúť s gráciou
Zahraničné celebrity
Má 60, žiari bez make-upu aj so šedinami a navyše je stále sexy: Pavlína Pořízková prezradila recept na to, ako starnúť s gráciou
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Emotívny záver výboru k
Domáce
Emotívny záver výboru k Voderadom: Galko sa pochytil s poslancom Hlasu, prestaňte, tu nie ste doma! Kričali po sebe
Premiér Robert Fico (Smer-SD),
Domáce
Energopomoc sa bude nakoniec meniť! Saková po škandalóznom odhalení zatiahla ručnú brzdu
Útok thajského letectva na
Zahraničné
ŤAŽKÉ boje v Ázii: Thajské letectvo zasiahlo KASÍNO! Veľké odhalenie počas brífingu
MIMORIADNE Ruské a čínske
Zahraničné
MIMORIADNE Ruské a čínske stíhačky vstúpili do zóny protivzdušnej obrany Južnej Kórey

Ďalšie zo Zoznamu