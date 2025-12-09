Polícia obvinila muža z výroby drog: U 37-ročného našli viac ako 650 gramov sušenej marihuany

(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Trenčiansky kraj)
NOVÉ MESTO NAD VÁHOM - Policajný vyšetrovateľ z Nového Mesta nad Váhom obvinil 37-ročného muža zo zločinu neoprávnenej výroby a obchodovania s omamnou látkou a psychotropnou látkou. Našli u neho viac ako 650 gramov sušenej konopy. Informovala o tom trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.
Policajti zasahovali v obci v okrese Nové Mesto nad Váhom na základe oznámenia o domácich nezhodách. V izbe obvineného našli 654 gramov rastliny rodu cannabis, ktoré prechovával bez povolenia. Sušinu si muž zaobstaral v októbri v Českej republike. Obvinenému policajti obmedzili osobnú slobodu a umiestnili ho do cely policajného zaistenia. Vyšetrovateľ spracoval podnet na väzobné stíhanie.