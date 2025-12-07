Cez internetovú zoznamku vydierali! VIDEO Polícia obvinila dvoch mužov z Rakús

KOŠICE - Košickí kriminalisti zadržali v obci Rakúsy, okres Kežmarok, štyroch ľudí, dvaja z nich už čelia obvineniu z vydierania. Krajská policajná hovorkyňa z Košíc Lenka Ivanová informovala, že na prípade pracovali od júna, pričom zistili, že 22-ročný Slavomír a 25-ročný Kristián mali cielene a organizovaným spôsobom vydierať osoby prostredníctvom internetových portálov a komunikačnej aplikácie. K vydieraniu podľa polície dochádzalo na území celej republiky, a to minimálne od januára.
Ivanová uviedla, že obaja muži na internetovej zoznamovacej platforme úmyselne a systematicky vytvárali falošný ženský profil, prostredníctvom ktorého nadväzovali intímnu komunikáciu s náhodnými, im neznámymi mužmi. „Po krátkom zdvorilostnom písaní došlo k výmene kontaktov a komunikácia sa presunula do aplikácie WhatsApp alebo Messenger. Aby nevznikli akékoľvek pochybnosti a zvýšila sa dôveryhodnosť, muži uskutočňovali krátke videohovory, počas ktorých sa v nich na krátky čas ukázala žena. Bola to manželka jedného z dvojice mužov, avšak to muž na druhej strane komunikačnej aplikácie nevedel,“ priblížila hovorkyňa.
Posielali aj zavádzajúce fotografie
Osloveným mužom následne posielali aj zavádzajúce fotografie nahých žien. Neskôr však adresátom zasielali správy, že ak nezaplatia požadovanú finančnú sumu, podajú trestné oznámenie na polícii s tvrdením, že si vyžiadali fotografie maloletej osoby. Vyhrážali sa tiež, že ich fotografie z profilu na sociálnej sieti zverejnia s tým, že ide o „úchylákov a narkomanov“.
„Systematickou prácou košickí kriminalisti zistili, že Slavomír a Kristián si týmto spôsobom vytvárali pravidelný nelegálny príjem. Ich konanie malo jasnú organizačnú schému, presné rozdelenie úloh a vedomosť o protiprávnosti tohto konania,“ dodala Ivanová. Na základe získaných dôkazov dvoch mužov a dve ženy v piatok (5. 12.) v skorých ranných hodinách zadržali košickí kriminalisti spolu s pohotovostným policajným útvarom. Spomínanú dvojicu obvinili, ženy po vykonaní potrebných procesných úkonov zo zadržania prepustili. Košický policajný vyšetrovateľ na oboch spracoval podnet na väzobné stíhanie, o ktorom bude rozhodovať súd. „Nie je preto vylúčené, že najbližších štyri až desať rokov si títo páni ‚posedia‘ za múrmi vyšetrovacej väzby,“ uzavrela hovorkyňa.