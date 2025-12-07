Policajti aj v civilnom odeve! Zamerali sa na krádeže v maloobchodoch

BRATISLAVA - Polícia tento týždeň vykonávala v rôznych častiach Slovenska preventívno-bezpečnostné opatrenia zamerané na odhaľovanie krádeží a elimináciu agresivity páchateľov v maloobchodných prevádzkach. V priebehu piatka (5. 12.) skontrolovali 1538 prevádzok, v opatreniach naďalej pokračujú. Prezídium Policajného zboru o tom informovalo na sociálnej sieti.
Nakupujúcim s nekalým úmyslom polícia odkázala, že v maloobchodných prevádzkach alebo v ich blízkosti monitoruje „dlhoprstých“, ktorí sa pokúšajú o protiprávne konanie, aj v civile. „Do opatrení sú zapojené uniformované aj neuniformované zložky polície. Policajti v civilnom odeve sa pohybujú medzi samotnými zákazníkmi v predajni. Bezpečnosť je naša spoločná zodpovednosť,“ dodala polícia.