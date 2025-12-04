Totálna nezodpovednosť! Polícia obvinila muža, pod vplyvom alkoholu zrazil chodca v Starej Ľubovni

Štvrtok4. december 2025, meniny má Barbora, Barbara, zajtra Oto

STARÁ ĽUBOVŃA - Polícia obvinila muža, ktorý pod vplyvom alkoholu a iných omamných látok zrazil chodca v Starej Ľubovni. Krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová informovala, že nehoda sa stala v utorok (2. 12.) večer na Ulici 17. novembra.

Ligdayová uviedla, že 20-ročný vodič osobného auta nedal prednosť 36-ročnému chodcovi, ktorý prechádzal po priechode pre chodcov. „Po náraze chodca vymrštilo a spadol na čelné sklo vozidla. Po príchode policajnej hliadky na miesto udalosti boli obaja účastníci podrobení dychovým skúškam. V prípade vodiča bol výsledok dychovej skúšky takmer 1,6 promile. Test na zistenie prítomnosti omamných a psychotropných látok bol pozitívny na metamfetamín. Aj výsledok skúmania biologického materiálu vodiča to potvrdil,“ doplnila hovorkyňa.

Podobný čin už bol za posledných 24 mesiacov postihnutý

Mladý muž tak konal napriek tomu, že za podobný čin už bol za posledných 24 mesiacov postihnutý. Vodičovi obmedzili osobnú slobodu a umiestnili ho do cely policajného zaistenia. Poverený príslušník okresného dopravného inšpektorátu v Starej Ľubovni voči nemu vzniesol obvinenie z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.

