Hasiči zasahovali: Požiar bytu v okrese Trebišov, evakuovali deväť ľudí

KRÁĽOVSKÝ CHLMEC - Požiar zasiahol v utorok (2. 12.) večer byt v bytovom dome v meste Kráľovský Chlmec v okrese Trebišov. Príslušníci Hasičského a záchranného zboru (HaZZ), ktorí požiar likvidovali, z dvojpodlažného bytového domu na Ulici L. Kossutha evakuovali deväť ľudí. Informoval o tom hovorca Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Košiciach Jozef Bálint.
Intoxikácia dymom u šiestich osôb
„Na mieste udalosti došlo k intoxikácii splodinami horenia u šiestich osôb,“ uviedol. Podľa polície horela garsónka a následne došlo k silnému zadymeniu aj spoločných priestorov a ostatných bytov v obytnom dome. Celkovo sa vo vchode nachádza šesť bytov s približne 20 obyvateľmi. Ľudí, ktorí ostali po vzniku požiaru v bytovke, hasiči evakuovali cez okná.
V zasiahnutom byte sa v čase príchodu prvej jednotky hasičov nenachádzali žiadne osoby. „Na mieste udalosti došlo k intoxikácii splodinami horenia u šiestich osôb. Požiar v byte zlikvidovali dvoma útočnými prúdmi za použitia 2000 litrov vody. Spoločné priestory bytového domu po požiari odvetrali pretlakovým ventilátorom z dôvodu zadymenia,“ uviedol Bálint. Predbežnú výšku priamej škody určili na 30.000 eur.
Určili príčinu požiaru
Oznámenie o požiari prijalo krajské operačné stredisko hasičov krátko po 20.30 h. Zasahovalo 11 príslušníkov HaZZ so šiestimi kusmi hasičskej techniky a sedem členov dobrovoľných hasičských zborov obcí (DHZO) s dvomi kusmi techniky zo Stredy nad Bodrogom a Veľkého Horeša. „Na miesto udalosti sa dostavil službukonajúci zisťovateľ príčin vzniku požiaru, ktorý určil príčinu ako manipuláciu s otvoreným ohňom,“ uviedol Bálint.
Na mieste zasahovali štyri ambulancie záchrannej zdravotnej služby. „Do nemocnice v Kráľovskom Chlmci bolo prevezených šesť osôb, z toho dve deti, ktoré sa nadýchali splodín horenia,“ povedala hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR Petra Klimešová.
Likvidácia pokračovala do skorých ranných hodín
Hasiči podľa polície likvidovali požiar do skorých ranných hodín. K žiadnemu úmrtiu ani vážnym zraneniam nedošlo. „Poverený príslušník obvodného oddelenia Policajného zboru Kráľovský Chlmec začal v tejto súvislosti trestné stíhanie pre trestný čin všeobecného ohrozenia,“ uviedla košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová. Okolnosti sú predmetom vyšetrovania.