AKTUÁLNE Požiar v bytovom dome: Na mieste zasahujú hasiči

KRÁĽOVSKÝ CHLMEC - Hasiči aktuálne zasahujú pri požiari v bytovom dome v Kráľovskom Chlmci v okrese Trebišov. Informoval o tom hovorca Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Košiciach Jozef Bálint.
„Podľa prvotných informácií sa na mieste nachádzajú aj intoxikované osoby,“ povedal s tým, že požiar vypukol v utorok krátko po 20.30 h na ulici L. Kossutha.
Na mieste zasahujú profesionální aj dobrovoľní hasiči, k udalosti tiež smeruje hasičská sanitka.