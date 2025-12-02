Opozícia kritizuje chaos pri zmenách programu rokovania parlamentu

BRATISLAVA - Opozícia kritizuje utorkový chaos pri zmenách v programe rokovania Národnej rady (NR) SR. Predseda PS Michal Šimečka vidí za presunom viacerých návrhov to, že sa koalícia nevie dohodnúť pri sporných témach. Líder SaS Branislav Gröhling upozornil na možnú politickú korupciu. Predseda poslaneckého klubu KDH Igor Janckulík odmietol, že by opozícia rokovanie parlamentu zdržiavala.
„Koalícia nás obviňuje z toho, že my tu rozpravu naťahujeme. Že päť dní sa rokovalo o oznamovateľoch. Ale musím povedať, že my sme nepriniesli ten zákon, ale priniesla to koalícia,“ uviedol Janckulík s tým, že opozícia musí o zákone diskutovať a brániť hodnoty.
Gröhlingovi vadí, že presúvanie návrhov je chaotické. „V tomto sa normálne ani divá sviňa nevyzná, že o čom budeme rokovať. Toto možno vedia tak maximálne zamestnanci Národnej rady a my uvidíme v priebehu dňa, že ako budú naskakovať jednotlivé body,“ kritizoval. Dianie pri odvolávaní Jána Ferenčáka (Hlas-SD) z čela Výboru NR SR pre európske záležitosti označil za korupciu. „Jasne povedali predstavitelia Hlasu, že budú sa rozprávať s pánom Ferenčákom, že asi mu niečo ponúknu, len aby mali zabezpečenú stabilitu a 79 hlasov,“ myslí si.
„Odsunuli všetky takpovediac problematické body. Či už ide o odvolanie pána Ferenčáka, alebo odvolávania členov vlády, ktoré tlačíme pred sebou už niekoľko mesiacov. A je z toho zjavné, že sa nevedia dohodnúť, že sa hádajú vo vnútri. Ale to, čo je pre mňa oveľa horšie, je, že oni riešia iba seba a svoje vlastné fleky, svoje vlastné problémy, svoje vlastné hádky,“ vyhlásil Šimečka.
Poslanci Národnej rady (NR) SR si schválili úpravu programu aktuálnej 43. schôdze parlamentu. Presunuli si napríklad návrh na odvolanie Ferenčáka z funkcie predsedu Výboru NR SR pre európske záležitosti z tohto utorka na štvrtok 11. decembra o 11.00 h. Mení sa aj termín rokovania o opozičných návrhoch na vyslovenie nedôvery vláde a viacerým ministrom. V tzv. zlúčenej rozprave sa má o týchto bodoch začať diskutovať až 10. decembra o 14.00 h, nie v pôvodnom termíne 3. decembra. Dané zmeny si odsúhlasil parlament na návrh koalície.