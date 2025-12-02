Koaličná rada sa dohodla na úpravách programu tejto schôdze, uviedol Raši

BRATISLAVA - Koaličná rada sa dohodla na úpravách týkajúcich sa programu aktuálnej 43. parlamentnej schôdze. Prioritou majú byť legislatívne zmeny, ktoré majú nadobudnúť účinnosť od začiatku budúceho roka. Vyplýva z vyjadrenia predsedu Národnej rady (NR) SR Richarda Rašiho (Hlas-SD).
„NR SR má plánovanú túto schôdzu do 12. decembra, na tri týždne. Aj pre obštrukcie opozície, ktorá prihlasovaním sa do rozpravy a nekonečnými faktickými poznámkami zdržuje rokovanie NR SR, urobíme presuny v harmonograme schôdze tak, aby všetky zákony, ktoré sú viazané a nevyhnutné na 1. januára 2026, a najmä zákony, ktoré sa týkajú čerpania financií z plánu obnovy, boli prerokované prednostne,“ vyhlásil.
Raši zároveň informoval, že koalícia sa dohodla, že na budúci týždeň sa budú riešiť personálne návrhy. Ide o opozičné návrhy na vyslovenie nedôvery vláde a viacerým ministrom aj návrh koaličného Hlasu na odvolanie Jána Ferenčáka (Hlas-SD) z funkcie predsedu Výboru NR SR pre európske záležitosti. Raši deklaroval, že personálne otázky sa na tejto schôdzi vyriešia.
O zvolanie požiadal líder strany Hlas-SD
Vyjadril sa aj k návrhu na odvolanie Ferenčáka, o ktorom sa v utorok v parlamente diskutovalo. Raši aj vzhľadom na rozpravu Ferenčáka nepovažuje za člena klubu Hlas-SD. „Jeho vyjadrenia nezodpovedajú ani názorom klubu a myslím si, že v mnohých oblastiach ani názorom našej strany,“ dodal. Témou koaličnej rady bola podľa Rašiho aj koaličná zmluva. Tvrdí, že si v pokoji jej znenie vysvetlili. „Bez dodržiavania koaličnej zmluvy žiadna koalícia nikde fungovať nemôže,“ skonštatoval.
O zvolanie koaličnej rady požiadal líder strany Hlas-SD Matúš Šutaj Eštok. Argumentoval, že situácia v koalícii aj v parlamente si vyžaduje otvorenú diskusiu za jedným stolom. Za cieľ rokovania označil vyjasnenie si postojov k aktuálnym otázkam, zlepšenie koordinácie medzi koaličnými partnermi a prijatie spoločného postupu v ďalších krokoch v parlamente.