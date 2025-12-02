Odvolávanie Ferenčáka sa odkladá: Hlasovanie presunú na budúci týždeň

BRATISLAVA - Hlasovanie v parlamente o návrhu na odvolanie Jána Ferenčáka (Hlas-SD) z funkcie predsedu Výboru Národnej rady (NR) SR pre európske záležitosti by sa malo presunúť z tohto utorka na budúci týždeň. Uviedol to šéf koaličného poslaneckého klubu SNS Roman Michelko novinárom v parlamente po koaličnej rade.
„Dali sme si prioritu, že všetky zákony, ktoré sú naviazané na plán obnovy, musia prioritne ísť. To sú nejaké štyri zákony, takže troška sa ešte bude meniť schôdza. Dnes na hlasovaní o 17.00 h budú nejaké premeny týkajúce sa programu,“ oznámil.
Návrh na odvolanie Ferenčáka podali poslanci za Hlas-SD. Na poste ho chcú nahradiť Petrom Kmecom (Hlas-SD). „Vzhľadom na to, že poslanec Kmec si začal uplatňovať mandát poslanca NR SR, navrhujeme odvolanie poslanca Ferenčáka z funkcie predsedu výboru pre európske záležitosti, keďže poslanec Kmec má dlhoročné skúsenosti, roky odbornej praxe, veľmi dobré kontakty a dobré meno v diplomatickej oblasti,“ odôvodňovali.
Ferenčák komunikáciu Hlasu o jeho odvolaní kritizoval. Svoje odvolávanie vníma ako skúšku politickej kultúry. Myslí si, že hlasovaním sa rozhodne, či sa na posty v parlamente bude pozerať cez prácu alebo stranícke dohody. Namietal, že návrh nie je dostatočne odôvodnený a nebol prediskutovaný. Ešte pred začiatkom schôdze avizoval, že pokiaľ sa návrh na jeho odvolanie neodhlasuje, nebude sa pri hlasovaniach prezentovať. Zopakoval, že v prípade, ak dôjde k jeho odvolaniu, odíde z poslaneckého klubu Hlasu-SD, no v strane zostane.