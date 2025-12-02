ÚOO robí špinavú robotu v prospech ľudí, ktorí páchali trestnú činnosť, tvrdí Fico

BRATISLAVA - Úrad na ochranu oznamovateľov (ÚOO) robí špinavú robotu v prospech ľudí, ktorých v rokoch 2020 až 2023 páchali závažnú trestnú činnosť, a tento úrad ich teraz chráni. V utorok to uviedol premiér Robert Fico (Smer-SD) s tým, že chcú právnou a demokratickou cestou odstraňovať prekážky, ktoré by mohli viesť k vyvodzovaniu zodpovednosti voči týmto ľuďom.
„Táto vláda demokratickým právnym spôsobom má právo robiť zmeny v inštitúciách, pokiaľ vidí, že tieto inštitúcie robia špinavú robotu,“ poznamenal Fico. V prípade prerokovania návrhu zákona v súvislosti so zmenou ÚOO v parlamente sa podľa premiéra potvrdzuje, že obavy zo skráteného legislatívneho konania boli zbytočné. Tvrdí, že tak rozsiahla diskusia by nikdy nebola, ak by bol zákon rozdelený na prvé čítanie na decembrovej schôdzi, druhé čítanie a tretie čítanie v januári alebo februári. „Je tam obrovské množstvo vystupujúcich, nikto nikoho neobmedzuje, každý môže rozprávať, koľko chce. Preto argument, že sa tak deje v skrátenom konaní, nie je na mieste. Diskusia je skoncentrovaná do prvého, druhého, tretieho čítania na jednej schôdzi,“ skonštatoval Fico. Tvrdí, že úrad bude mať tie isté právomoci, ako mal a iba sa k nemu pridávajú právomoci v oblasti ochrany obetí trestných činov.
Predseda vlády poukázal aj na to, že keď sa bude robiť rekonštrukcia tohto úradu, tak sa budú robiť aj personálne rozhodnutia. Predsedníčka ÚOO Zuzana Dlugošová je podľa neho z radov opozície. „Robí sa rekonštrukcia úradu a či prídu nejaké personálne rozhodnutia, o tom nebudem rozhodovať ja, o tom bude rozhodovať Národná rada SR. Takže, ak si tam predchádzajúca garnitúra dala svojho pešiaka, tak sa pýtame, prečo to máme tolerovať,“ poznamenal.
Úrad na ochranu oznamovateľov reagoval
O vládnom návrhu na zriadenie nového úradu namiesto súčasného ÚOO aktuálne rokujú poslanci parlamentu v tzv. skrátenom legislatívnom konaní. Legislatíva hovorí o vzniku nového Úradu na ochranu obetí trestných činov a oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Ten má od rezortu spravodlivosti prevziať agendu odškodňovania obetí trestných činov a zároveň nahradiť doterajší ÚOO. Zaviesť sa má aj mechanizmus zrovnoprávnenia postavenia zamestnanca a zamestnávateľa. Ministerstvo vnútra argumentuje tým, že je potrebné reagovať na aplikačné problémy súčasného zákona, a to predovšetkým v kontexte nedostatočných práv zamestnávateľa chráneného oznamovateľa.
ÚOO reagoval, že ochranu oznamovateľom poskytuje pri podozreniach z trestných činov jedine a výlučne prokuratúra. Zdôrazňuje tiež, že zákon mu neumožňuje spochybňovať ochrany udelené inou inštitúciou. Opoziční poslanci návrh kritizujú. Tvrdia, že v jeho dôsledku dôjde k zníženiu ochrany oznamovateľov protispoločenskej činnosti aj obetí trestných činov. Poukazujú na možný rozpor s európskym právom a nesúlad s Ústavou SR.