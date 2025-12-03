Opoziční poslanci kritizujú termín energopomoci: Na prípravu budú mať dodávatelia energií a domácnosti málo času

BRATISLAVA - Nariadenie o energopomoci začne platiť od 8. decembra 2025, teda 16 dní pred Vianocami, pričom dodávatelia energií aj správcovia bytových domov budú mať málo času pripraviť sa na jeho platnosť. Uviedli to v stredu na tlačovom brífingu opoziční poslanci Karol Galek a Marián Viskupič (obaja SaS), ktorí reagovali na predstavenú energopomoc zo strany ministerky hospodárstva Denisy Sakovej (Hlas-SD).
Pomoc má dostať 90 % domácností, pričom sa obávajú, že bude viac plošná ako adresná. Na plošnú energopomoc išli už zo štátneho rozpočtu za posledné dva roky dve miliardy eur. Budúci rok by malo na ňu ísť približne 400 miliónov eur. „Energopomoc v prípade elektriny by naozaj mala byť poskytnutá všetkým, ktorí to potrebujú, pretože nijakým spôsobom ako jediná energopomoc nezaťažuje štátny rozpočet,“ uviedol Galek.
VIDEO
Zhodnotil, že nové nariadenie energopomoci vytvára chaos, keďže jej vyplatenie je viazané na trvalý pobyt. Ľudia si podľa neho budú vo veľkom prehlasovať trvalé pobyty a energopomoc dostanú aj tí, ktorí vlastnia niekoľko bytov, pokiaľ budú mať trvalý pobyt v jednom z nich a príjem tej domácnosti nedosiahne 1930 eur.
„Sú tam rôzne nedotiahnuté veci, ktoré vytvárajú obrovský chaos a nespravodlivosti a obávam sa, že to bude naozaj predmetom mnohých sporov a otázok, ktoré budú smerované na klientske centrá alebo na linku, ktorú zriadilo ministerstvo hospodárstva za 2,2 milióna eur opäť z našich daní. A táto linka má riešiť práve takéto nezrovnalosti, ktoré vzniknú z dôvodu nedomysleného schváleného návrhu o energopomoci,“ uzavrel Galek.
Viskupič spresnil, že energopomoc bude síce poskytnutá zo štátneho rozpočtu, no zaplatia ju Slováci najprv z daní a potom ešte raz vo faktúre. „Trvalý pobyt by malo byť niečo, s čím sa nekupčí. Tu sa stáva trvalý pobyt skutočne parametrom pre poskytnutie alebo neposkytnutie energopomoci,“ dodal Viskupič.