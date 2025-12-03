Domácnosti môžu od 8. decembra zisťovať nárok na vládnu energopomoc: A to cez web, call centrum alebo osobne

BRATISLAVA - Domácnosti si budú môcť od budúceho pondelka (8. 12.) overiť, či budú mať budúci rok nárok na pomoc s cenami energií, a to na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva (MH) SR, telefonicky cez call centrum alebo osobnou návštevou klientskeho centra. Pomoc je nastavená tak, aby na ňu malo nárok 90 % domácností na Slovensku. Informovala o tom v stredu na stretnutí s novinármi k vládou schválenej energopomoci ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD).
Pomoc je vypočítaná automaticky na základe údajov, ktoré má štát k dispozícii. Nárok bude ohraničený tzv. bonitou na úrovni 1930 eur mesačne. Vypočítavať sa bude ako celkový príjem rodiny vydelený váženým počtom jej členov. Jedna osoba nad 14 rokov bude mať váhu 1, ďalšie takéto osoby 0,7 a dieťa do 14 rokov 0,5. Ide o štandardný vzorec využívaný Organizáciou pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD), ktorej je Slovensko členom.
Zohľadňovať sa budú hrubé príjmy zo závislej činnosti, príjmy samostatne zárobkovo činných osôb a dôchodky. Naopak, nebudú sa započítavať rôzne jednorazové príjmy a sociálne dávky. Obdobie, ktoré sa zohľadňuje pre pomoc platnú od začiatku budúceho roka, je 12 mesiacov od júla 2024 do júna 2025. Nárok na energopomoc sa bude prepočítavať minimálne raz ročne na základe aktuálnych dát, v budúcom roku by sa mali začať zohľadňovať aj príjmy z dividend. „Pri elektrickej energii a plyne to bude priamo zobrazené vo faktúre, tzn. že sa vám nezvýši konečná cena na jednu megawatthodinu, nezvýšia sa vám ani zálohové platby, ak budete poberateľom energopomoci,“ priblížila Saková.
Pri teple je pomoc zložitejšia, pretože je na Slovensku približne 800 rôznych cenových lokalít a každá má iné cenové parametre. Pomoc sa bude poskytovať iba v tých lokalitách, ktoré budú zvyšovať cenu nad úroveň roku 2022 o viac ako 20 eur. Práve preto sa bude riešiť formou energošekov, ktorých sumy sa budú individuálne líšiť.
„Podľa momentálne nastaveného nariadenia budú vydávané dva šeky počas nasledujúceho roka. Prvý šek by mal prísť niekedy v januári, najneskôr začiatkom februára, aby obsahoval dávku energopomoci na prvý polrok. Potom bude prehodnotenie energopomoci, ktoré sme sa zaviazali robiť podľa zákona a bude vystavený nový šek na druhú polovicu roku,“ avizovala Saková. Rozposielaný bude poštou a písaný bude na konkrétne meno. „Budú si môcť vybrať hotovosť na najbližšej pošte s tým, že odporúčame, aby si tú dávku finančných prostriedkov rozložili na splátky na nasledujúce mesiace, na ktoré je tá energopomoc určená,“ doplnila ministerka.