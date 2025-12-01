Cesty boli minulý týždeň smrteľné: Polícia hlási 225 dopravných nehôd, zomrelo šesť osôb

BRATISLAVA - Minulý týždeň sa stalo 225 dopravných nehôd, čo je rovnaký počet ako minulý rok v rovnakom týždni. Najviac nehôd bolo v Prešovskom kraji (43) a najmenej v Trenčianskom kraji (18). Stúpol počet obetí. Informovala o tom hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Lea Vilhanová.
„V dôsledku dopravných nehôd prišlo o život šesť osôb, čo je o tri osoby viac ako v rovnakom období minulého roka. Medzi obeťami boli štyria chodci. Ťažko sa zranilo 15 osôb, čo predstavuje o jednu osobu viac v porovnaní s rokom 2024,“ uviedla Vilhanová.
K tragickej nehode došlo 24. novembra vo Veľkej Pake. Zranenia nezlučiteľné so životom tam utrpela 73-ročná chodkyňa. Po zrážke s motorovým vozidlom v Žiline 25. novembra utrpel zranenia, ktorým na mieste podľahol, 54-ročný chodec, priblížila polícia.
Séria smrteľných zrážok
Pokračuje, že v Tornali došlo 26. novembra k nehode auta s nákladným vozidlom. Pri zrážke zomrel 27-ročný vodič auta. V ten istý deň sa stala nehoda v Bátke, pri ktorej 70-ročná spolujazdkyňa utrpela zranenia nezlučiteľné so životom. K tragickej zrážke vozidla s dvoma chodcami vo veku 15 a 26 rokov došlo aj v košickej Šaci 29. novembra.
„Od začiatku roka do 30. novembra 2025 bolo zaznamenaných 10.563 dopravných nehôd, čo je o 22 viac ako v rovnakom období roka 2024. Počet ťažko zranených osôb stúpol o 39, počet usmrtených dosiahol 207 osôb, čo je o 26 menej ako vlani,“ skonštatovala Vilhanová.
Polícia apeluje na opatrnosť
Policajný zbor naďalej apeluje na vodičov, aby jazdili s ohľadom na zníženú viditeľnosť a zvýšený pohyb chodcov. Policajný zbor deklaroval, že bude aj v tomto období naďalej vykonávať kontroly na cestách s cieľom ochrany životov a zdravia všetkých účastníkov cestnej premávky.