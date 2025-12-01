Víkend ako z rozprávky! Slováci vyhrali státisíce, šťastlivci sa do hry zapojili tesne pred žrebovaním

BRATISLAVA – Takýto nával šťastia sa len tak nevidí. Národná lotériová spoločnosť TIPOS hlási mimoriadne úspešný víkend, počas ktorého padali výhry v troch rôznych číselných hrách. Zaujímavosťou je, že všetci šťastlivci podali svoje tikety najneskôr deň pred žrebovaním – dvaja dokonca len pár hodín predtým, než sa ich život obrátil hore nohami.
Najvýraznejším momentom piatkových žrebovaní bol jackpot v prvom ťahu hry LOTO. Hráč, ktorý svoju stávku podal na predajnom mieste vo Zvolene, si zvolil vlastné čísla, podal tri stĺpce na jeden ťah a za stávku zaplatil 3,50 eura. Šťastie mu prinieslo výhru vo výške 618 844 eur. Tento jackpot je v poradí už štvrtým tohto roka a prvým od 16. októbra, keď výherca získal 2 533 224 eur.
V ten istý deň padla aj vysoká výhra v hre Všetko alebo nič, kde hráč z Liptovského Mikuláša neuhádol ani jedno číslo a získal tak 100 000 eur. Stávku podal priamo v deň žrebovania, zvolil náhodný výber, dva stĺpce a jeden ťah a za tiket zaplatil 3 eurá.
Treticu veľkých výhier uzavrela v piatok výhra v 1. poradí v hre LOTO 5 z 35. Hráč zo Senca tipoval vlastné čísla, uzatvoril osemtipovú stávku na dva ťahy a za tiket zaplatil 8 eur. Výhra mu priniesla 20 000 eur.
Úspešný víkend nakoniec uzavrelo nedeľné žrebovanie hry LOTO 5 z 35, ktoré prinieslo ďalšiu výhru v prvom poradí hráčovi z Košíc. Aj v tomto prípade išlo o vlastné čísla a stávku za 4 eurá. Výherca si odniesol pevne stanovenú výhru 20 000 eur.
„Spoločným znakom všetkých výhercov bolo, že svoje stávky podali najneskôr deň pred žrebovaním, v dvoch prípadoch dokonca len pár hodín pred výhrou,“ informoval Tipos.
Číselné lotérie sú určené osobám starším ako 18 rokov. Hrajte zodpovedne.