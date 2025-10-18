Slovensko má ďalšieho milionára: Šťastlivec vyhral rozprávkový jackpot, stavil na náhodu

BRATISLAVA - Slovensko má ďalšieho výhercu, ktorému sa zo dňa na deň zmenil život. V stredu padol v prvom ťahu hry LOTO jackpot a šťastlivec z Nitrianskeho kraja si na účet pripíše rozprávkových 2 533 224,30 eura.
Výhru získal hráč, ktorý stávku v hre LOTO uzatvoril v deň žrebovania na jednom z predajných miest spoločnosti TIPOS v Nitrianskom kraji. Tam požiadal obsluhu terminálu o desaťtipovú náhodnú stávku, ku ktorej si zvolil aj účasť v doplnkovej hre JOKER. Obsluhe terminálu potom zaplatil 10,50 eura.
Šťastie mu priniesli vyžrebované čísla 1, 11, 12, 26, 37 a 47, ktoré mal v jednom z desiatich tipov a vďaka nim vyhral viac ako 2,5 milióna eur. Aktuálna výhra je momentálne 24. najvyššou výhrou, aká bola dosiahnutá v histórii hry LOTO. V rebríčku najvyšších výhier v číselných lotériách, ktoré prevádzkuje spoločnosť TIPOS, jej patrí 33. miesto.
