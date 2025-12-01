Starý spor medzi Ficom a Matovičom znova ožil: Líder hnutia Slovensko prehral súd s premiérom!

BRATISLAVA – Spor medzi Robertom Ficom a Igorom Matovičom, na ktorý už skoro celé Slovensko zabudlo, stále nie je uzavretou záležitosťou. Reč je o závažnom obvinení, ktoré Matovič ešte v auguste 2015 vzniesol proti vtedajšiemu premiérovi Robertovi Ficovi. Opozičný líder tvrdil, že Fico má aj s manželkou účty na Belize. Premiér to poprel a začal sa brániť súdnou cestou. Po viac ako 10 rokoch mu dal súd za pravdu.
Informuje o tom portál Aktualiy.sk. Matovič v roku 2015 tvrdil, že Fico má spolu s manželkou na účtoch v Belize uložených takmer 700 miliónov dolárov. Premiér si mal podľa Matoviča ešte v roku 2008 na Belize založiť spolu s manželkou Svetlanou schránkovú firmu a dva účty, na ktorých malo byť zhruba 674 miliónov dolárov. Informáciu si mal nájsť v poštovej schránke od anonyma. Zároveň tvrdil, že má 30 strán oskenovaných faktúr, blokov a zmlúv, ktoré mali ukazovať, ako sa cez manipulácie vo verejnom obstarávaní vyvážali peniaze zo Slovenska práve na tento účet.
Robert Fico sa proti takýmto tvrdeniam ohradil. Urobil vtedy dokonca pre neho nezvyčajný krok a na tlačovú besedu priviedol svoju manželku Svetlanu, ktorá sa po jeho boku na verejnosti objavila len zriedkavo. Matovičove obvinenia označil za krivé a vymyslené. Podané bolo trestné oznámenie aj žaloba a prípad začala riešiť polícia, ktorá ho v relatívne krátkom čase aj uzavrela. Už v októbri uviedla, že Fico s manželkou na Belize žiaden účet nevlastnia.
Fico navyše tvrdil, že finančná a spravodajská jednotka v Belize poskytla slovenskej strane informáciu, že on ani jeho manželka nemajú a ani v minulosti nemali žiadne osobné alebo podnikateľské účty alebo iné finančné produkty vedené vo finančných inštitúciách na Belize.
Kauza pomaly odišla do ústrania a vo verejnom priestore a na politickej scéne ju vystriedali iné témy, pre Igora Matoviča a Roberta Fica však pokračovala. Matovič bol obvinený a prokuratúra ho neskôr aj obžalovala z ohovárania. Súdne stíhanie voči Matovičovi bolo síce nakoniec zastavené, no Fico sa bránil aj civilnou žalobou a v tomto prípade je už verdikt súdov iný.
Fica zastupuje advokátska kancelária Kallan Legal, ktorú vlastnia minister obrany Robert Kaliňák a bývalý sudca a Ficov poradca David Lindtner. Kaliňák pre Aktuality potvrdil, že Matovič len prednedávnom na prvostupňovom súde prehral. Následne im správu potvrdil aj Matovič, ktorý tvrdí, že od neho Fico žiada ospravedlnenie. Náhradu nemajetkovej ujmy vraj nežiada. Šéf hnutia Slovensko sa chce odvolať.