Vyšetrovatelia začali prehľadávať ranč: Mal patriť Epsteinovi

WASHINGTON - Vyšetrovatelia v americkom štáte Nové Mexiko začali v pondelok prehľadávať ranč odsúdeného sexuálneho delikventa Jeffreyho Epsteina. Demokratmi vedené Nové Mexiko koná na základe nových informácií z dokumentov zverejnených v januári americkým ministerstvom spravodlivosti - vrátane obvinenia, že Epstein nariadil pochovať v kopcoch neďaleko odľahlého pozemku telá dvoch dievčat z cudziny. V utorok o tom informovala agentúra Reuters.
Prehliadka je najnovším dôsledkom zverejnenia miliónov spisov týkajúcich sa tohto finančníka, ktoré rezort spravodlivosti USA zverejnil v januári. „Ranč Zorro“ sa v nich spomína tisícekrát, doplnila AFP. Prehliadka objektu sa začala po rozhodnutí generálneho prokurátora Nového Mexika Raula Torreza, ktorý 19. februára nariadil znovu otvoriť vyšetrovanie údajnej trestnej činnosti zosnulého sexuálneho delikventa na ranči vzdialenom 48 kilometrov južne od hlavného mesta štátu Santa Fe.
Nové Mexiko ukončilo svoje predchádzajúce vyšetrovanie Epsteina v roku 2019 na žiadosť federálnych úradov. Komplexné vyšetrovanie údajných sexuálnych útokov Epsteina, jeho partnerky Ghislaine Maxwellovej a návštevníkov jeho ranča sa doteraz neuskutočnilo. V februári sa Nové Mexiko stalo prvým štátom USA, ktorý zriadil legislatívnu „komisiu pravdy“ s cieľom odhaliť možnú korupciu vo verejnom sektore, ktorá Epsteinovi umožnila tajne pôsobiť na ranči 26 rokov pred jeho smrťou v roku 2019.
Nový majiteľ spolupracuje s vyšetrovateľmi
Majiteľom tejto nehnuteľnosti je od roku 2023 texaský podnikateľ Don Huffines, ktorý ju premenoval na San Rafael Ranch. Nový majiteľ spolupracuj s vyšetrovateľmi a poskytol im prístup, aby mohli vykonať prehliadku. Zverejnenie ďalších miliónov Epsteinových dokumentov, fotografií a videí (30. januára) odhalilo jeho väzby s politikmi, podnikateľmi i vedcami, ktorých pozýval na ranč.
Epstein bol v roku 2008 odsúdený
Z prieskumov verejnej mienky vykonaných agentúrou Reuters a inštitútom Ipsos vyplýva, že väčšina Američanov vníma prípad Epstein ako príklad toho, že bohatí a mocní ľudia nesú zodpovednosť za svoje konanie len zriedka. Epstein bol v roku 2008 odsúdený za získavanie sexuálnych služieb od dievčat vo veku od 14 rokov. V roku 2019 zomrel vo väzení v New Yorku. Na život si siahol ešte predtým, než mohol byť súdený za obvinenia z obchodovania s ľuďmi na sexuálne účely.