Prezident Petro kritizoval neúčasť Kolumbie v koalícii: Ide o boj proti drogovým kartelom

BOGOTA - Kolumbijský prezident Gustavo Petro v pondelok vyjadril nespokojnosť s tým, že jeho krajina nie je súčasťou novej vojenskej koalície zameranej na boj proti drogovým kartelom. Jej zloženie v sobotu oznámil americký prezident Donald Trump. Informuje správa agentúry AFP.
Trump na sobotňajšom stretnutí s lídrami latinskoamerických krajín v meste Doral na Florid povedal, že táto koalícia „odstráni kartely“ zo západnej pologule. Podľa AFP sa na tomto stretnutí zúčastnili konzervatívni pravicoví lídri, zatiaľ čo ľavicoví prezidenti Brazílie, Kolumbie a prezidentka Mexika neboli pozvaní. Zmienené tri krajiny pritom zohrávajú kľúčovú úlohu v globálnom obchode s drogami.
Petro v pondelok kritizoval vylúčenie Kolumbie - najväčšieho producenta kokaínu na svete - z tejto koalície. „V prípade kokaínu je Kolumbia kľúčová vďaka svojim skúsenostiam,“ povedal na podujatí vo Viedni. Tvrdí, že „so 17 malými, slabými a neskúsenými krajinami nemôžete vytvoriť štít“ proti drogovému násiliu, čím odkazoval na sobotňajší summit latinskoamerických lídrov, ktorý Biely dom nazval „Štít Amerík“.
Trumpova administratíva od septembra podniká útoky na plavidlá
Trumpova administratíva od septembra podniká útoky na plavidlá v Tichom oceáne a v oblasti Karibiku, pričom tieto lode označuje za pašujúce drogy, no žiadny jednoznačný dôkaz na podporu svojho tvrdenia doteraz nepredložila. Kritici preto spochybňujú zákonnosť zásahov. Kolumbijský prezident kritizoval túto kampaň americkej vlády a kritiku vyjadril aj voči zajatiu venezuelského prezidenta Nicolása Madura americkými špeciálnymi jednotkami v januári tohto roka. Trumpova vláda obviňuje Petra z účasti na pašovaní drog do USA. Trump vo februári prijal Petra v Bielom dome, pričom kolumbijský prezident označil toto stretnutie za pozitívne a Trump povedal, že rokovania prebehli dobre.