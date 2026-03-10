Desivá noc v Taliansku! Západné pobrežie zasiahlo zemetrasenie o sile 6,1 stupňa

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
RÍM - Západné pobrežie Talianska zasiahlo v noci na dnes zemetrasenie o sile 6,1 stupňa. Oznámilo to nemecké geofyzikálne stredisko GFZ, podľa ktorého sa ohnisko nachádzalo v hĺbke 377 kilometrov. Informácie o možných škodách nie sú dostupné.
Epicentrum sa nachádzalo v Tyrhénskom mori západne od Neapola a asi 16 kilometrov južne od ostrova Ischia, oznámila americká geologická služba USGS. Podľa nej malo zemetrasenie silu šesť stupňov. Región vlani v marci zasiahlo zemetrasenie o sile 4,4 stupňa, ktoré médiá označovali za najsilnejšie za posledných 40 rokov. Vtedy utrpelo vyše desať ľudí ľahké zranenia a stovky obyvateľov Neapola po otrasoch strávili noc v uliciach.