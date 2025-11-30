Napätie v Hlase narastá: Šutaj Eštok si znova kopol do Ferenčáka! Ten poslal straníckemu šéfovi štipľavý odkaz

BRATISLAVA – Napätie sa stupňuje. Podľa šéfa strany Hlas-SD a ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka je dnes ich poslanec Ján Ferenčák bližšie k PS, ako k tejto koalícii. Povedal to v čase, keď sa Ferenčáka jeho vlastná strana snaží nahradiť na čele európskeho výboru navrátilcom do parlamentu Petrom Kmecom. Ferenčák sa však rozhodne nechce vzdať funkcie len tak a svojmu straníckemu šéfovi poslal naspäť štipľavý odkaz.
Kolotoč opätovných problémov v strane Hlas-SD sa naplno roztočil potom, ako dnes už bývalý podpredseda vlády Peter Kmec rozhodol uplatniť si poslanecký mandát. Dôvodom je post predsedu výboru pre európske záležitosti, ktorý momentálne zastáva Ján Ferenčák. Strana Hlas-SD by však po novom radšej v kresle videla Kmeca.
Ferenčákovi vlastní stranícki kolegovia preto podali návrh na jeho odvolanie. „Vzhľadom na to, že poslanec Peter Kmec si začal uplatňovať mandát poslanca Národnej rady SR, navrhujeme odvolanie poslanca Jána Ferenčáka z funkcie predsedu Výboru pre európske záležitosti, keďže poslanec Peter Kmec má dlhoročné skúsenosti, roky odbornej praxe, veľmi dobré kontakty a dobré meno v diplomatickej oblasti,“ napísali v odôvodnení. To sa nepáči Ferenčákovi, ktorý navyše tvrdí, že sa o všetkom dozvedel z médií. Teraz trvá na tom, že kým sa neodhlasuje návrh na jeho odvolanie, Ferenčák sa nebude pri hlasovaniach prezentovať, „takže súčasná koalícia bude mať 78 hlasov“.
Ferenčák bol už aj predtým kritikom pomerov v Hlase-SD spolu s odídencami Romanom Malatincom, Samuelom Migaľom a Radomírom Šalitrošom. Na rozdiel od trojice Ferenčák v strane ostal. Na júnovom sneme Hlasu-SD vyzval na sebareflexiu strany. Komunikácia Hlasu v prípade podania návrhu na jeho odvolanie z funkcie šéfa výboru pre európske záležitosti však znova naplno rozdúchala vášne.
Líder strany a minister vnútra Matúš Šutaj Eštok v relácii Sobotné dialógy ešte prilial olej do ohňa, keď povedal, že nie je asi rok mentálnou súčasťou koalície a že pri dôležitých zákonoch si vyhradil právo na svoje vlastné hlasovanie. „Asi je dnes bližšie k PS ako k tejto koalícii,“ podotkol.
Reakcia Ferenčáka na seba nenechala dlho čakať. „Keď nemáš argumenty, ako predseda strany zlyháš... a tak si vymýšľaš rozprávky o mojom ´mentálnom prepojení´ na Progresívne Slovensko,“ odkázal Šutajovi Eštokovi Ferenčák. Pravda je podľa neho jednoduchá. „Skutočným hodnotám a ideálom HLAS-u som verný od začiatku a budem aj naďalej,“ tvrdí.
Podľa programu aktuálnej schôdze má prísť na rad Ferenčákove odvolávanie 2. decembra.