KONIEC obľúbeného obchodu mnohých Slovákov: Známa značka s oblečením oznámila svoj čierny piatok

BRATISLAVA – Obľúbený obchod, ktorý sa preslávil najmä predajom netradične potlačených tričiek, končí. Zatvorenie predajne oznámila spoločnosť KOMPOT.
Obchod informoval o svojom konci počas týždňa na sociálnej sieti Facebook. „Máme pre Vás správu vo fľaši. KOMPOT po 21 rokoch končí. Bola to jazda, bola to sranda, bola to zábava, bola to radosť a bol to boj,“ uviedli. „KOMPOT nikdy nebol naozajstná firma: primárne sme chceli robiť to, čo nás baví, baviť seba, baviť vás. Občas aj trochu provokovať, občas si robiť srandu aj zo samých seba,“ zosumarizovali.
„Hoci by sme mohli, nebudeme sa vyhovárať na pandémiu, vojnu na Ukrajine, konsolidáciu, ani na kozmické žiarenie. KOMPOT je projekt, ktorý vie fungovať, keď je dobre. A keď nie je dobre, fungovať nevie. Isto sme mohli spraviť nejaké iné ´manažérske´ rozhodnutia, pravda je však taká, že za týchto okolností by to aj tak dopadlo plusmínus rovnako,“ vysvetlili.
„KOMPOT na Panenskej 30 na konci roka skončí. Ak chcete vybaviť ešte nejaké darčeky, alebo si kúpiť suvenír, budeme radi,“ dodali.