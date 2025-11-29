Pomoc obciam v núdzi: Ministerstvo vnútra prepláca výdavky za mimoriadne udalosti

BRATISLAVA - Ministerstvo vnútra (MV) plánuje preplatiť výdavky na záchranné práce pri mimoriadnych udalostiach v pôsobnosti okresných úradov Banská Štiavnica, Levice, Považská Bystrica, Prievidza a Rožňava. Obce v týchto lokalitách zasiahli zosuvy pôdy či požiar. Ministerstvo chce celkovo prerozdeliť takmer 1,5 milióna eur. Vyplýva to z materiálu, ktorý rezort vnútra predložil do medzirezortného pripomienkového konania.
„V súvislosti so zosuvmi pôdy sa vykonávajú okamžité protihavarijné opatrenia na ochranu života, zdravia a majetku a protihavarijné opatrenia na odstránenie bezprostredného ohrozenia. V priamej nadväznosti na mieru ohrozenia a všeobecné faktory, ktoré ovplyvňujú stabilitu zosuvného územia, boli navrhnuté a prijaté opatrenia na minimalizáciu bezprostredného ohrozenia,“ uviedlo ministerstvo v materiáli.
Viac ako polovica celkovej sumy, takmer 800-tisíc eur, by mala ísť Okresnému úradu Považská Bystrica. Rezort by mohol uhradiť výdavky spojené práve so zosuvom pôdy. Mimoriadnu situáciu tam vyhlásili koncom apríla, stále trvá.