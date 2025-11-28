Piatok28. november 2025, meniny má Henrieta, zajtra Vratko

Extrémne počasie: Na Srí Lanke zatvorili školy a úrady, pre povodne zahynulo už 56 osôb

KOLOMBO - Srí Lanka uzavrela v piatok vládne úrady a školy, keďže počet obetí zosuvov pôdy a povodní naprieč krajinou stúpol na 56 a podľa úradov je poškodených viac ako 600 budov, informuje správa agentúry AP.

Srí Lanka od minulého týždňa bojuje s nepriaznivým počasím. Situácia sa vo štvrtok zhoršila pre silné dažde, ktoré zaplavili domy, polia i cesty a spôsobili zosuvy pôdy. Viac ako 25 ľudí zahynulo vo štvrtok pri zosuvoch pôdy v centrálnych horských mestách Badulla a Nuwara Eliya približne 300 kilometrov východne od hlavného mesta Kolombo. Ďalších 21 ľudí je tam nezvestných a 14 utrpelo zranenia, uvádza vládne centrum pre zvládanie katastrof. Zvyšné obete zahynuli pri zosuvoch pôdy v rôznych častiach krajiny.

Uzavretie všetkých úradov a škôl

Vláda oznámila v piatok uzavretie všetkých úradov a škôl. V dôsledku silných dažďov sa väčšina vodných nádrží a riek vyliala z brehov a zablokovala cesty. Vlaková a cestná doprava je v mnohých častiach krajiny zastavená po tom, čo na cesty a železničné trate spadli skaly a stromy. Miestna televízia vo štvrtok zverejnila zábery, ako vrtuľník vzdušných síl zachraňoval troch ľudí zo strechy domu obklopeného vodou, zatiaľ čo námorníctvo a polícia používali člny na prepravu obyvateľov. Zábery tiež ukázali auto, ktoré zmietla voda v blízkosti mesta Ampara na východe Srí Lanky. Zahynuli pri tom traja pasažieri.

