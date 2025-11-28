Poslanci ukončili rokovací deň: Debata o zmene Úradu na ochranu oznamovateľov pokračuje

BRATISLAVA - Poslanci Národnej rady (NR) SR ukončili piatkové rokovanie 43. schôdze diskusiou o návrhu vlády na zriadenie nového úradu namiesto súčasného Úradu na ochranu oznamovateľov (ÚOO). Debate o tomto bode sa venovali celý deň. Do rozpravy je prihlásených ešte viac ako desať rečníkov.
V diskusii vystupujú najmä opoziční poslanci. Návrh kritizujú. Tvrdia, že v jeho dôsledku dôjde k zníženiu ochrany. oznamovateľov protispoločenskej činnosti aj obetí trestných činov. Poukazujú na možný rozpor s európskym právom a nesúlad s Ústavou SR.
Návrh hovorí o vzniku nového Úradu na ochranu obetí trestných činov a oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Ten má od rezortu spravodlivosti prevziať agendu odškodňovania obetí trestných činov a zároveň nahradiť doterajší ÚOO. Zaviesť sa má aj mechanizmus zrovnoprávnenia postavenia zamestnanca a zamestnávateľa. Ministerstvo vnútra argumentuje tým, že je potrebné reagovať na aplikačné problémy súčasného zákona, a to predovšetkým v kontexte nedostatočných práv zamestnávateľa chráneného oznamovateľa
Do poslaneckých lavíc sa zákonodarcovia vrátia opäť v pondelok (1. 12.). Najskôr ich čaká mimoriadna schôdza k odvolávaniu ministra dopravy Jozefa Ráža (nominant Smeru-SD). V prípade, že poslanci nebudú uznášaniaschopní, bude pokračovať rokovanie riadnej 43. schôdze. V daný deň sa bude rokovať do 20.00 h bez hlasovania. Najbližšie hlasovanie má byť v utorok (2. 12.) o 17.00 h.