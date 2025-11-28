Seniorke ukradli peňaženku z kabelky! Polícia pátra po osobách, ktoré v Bratislave kradli

(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj)
BRATISLAVA - Bratislavskí policajti pátrajú po osobách, ktoré v priestoroch jednej z prevádzok na Miletičovej ulici v hlavnom meste ukradli žene peňaženku s finančnou hotovosťou a dokladmi z pootvorenej kabelky. Informovali o tom na sociálnej sieti.
Polícia zverejnila aj video z bezpečnostnej kamery. Na verejnosť sa obracia s prosbou o pomoc. „Vyzývame občanov, ktorí majú akékoľvek informácie k ich totožnosti, k súčasnému pohybu alebo pobytu, aby nám ich oznámili na bezplatnom čísle polície 158, osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení prípadne formou súkromnej správy na FB profile polície,“ uviedla.