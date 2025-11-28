Tragédia v Tatrách: Muž (†48) sa neozýval, rodina zalarmovala záchranárov! Pátracia AKCIA potvrdila najhoršie obavy

NÍZKE TATRY – Tatry majú na konte prvú tohtoročnú lavínovú obeť. Hory sa stali osudnými pre 48-ročného turistu.
„V podvečerných hodinách dňa 27.11.2025 prijalo Operačné stredisko tiesňového volania HZS žiadosť o pomoc pre 48-ročného slovenského turistu z Nízkych Tatier, z oblasti nad Halášovou jamou pod Chatou gen. M. R. Štefánika. Osoba sa vydala na túru po zelenom TZCH predpoludním a od poobedňajších hodín s ním rodina už nemala telefonický kontakt, preto požiadala HZS o pátranie,“ uviedla Horská záchranná služba.
Na miesto vyrazili horskí záchranári z Oblastného strediska Nízke Tatry pozemne. Pomocou lokalizácie mobilného telefónu sa potvrdila prítomnosť muža v danej oblasti a na mieste bola potvrdená vypadnutá lavína. Začalo sa pátranie pod snehom. Žiaľ, to dobré správy neprinieslo, turistu sa síce nájsť podairlo, no pomôcť mu už nevedeli. „Záchranári HZS použili viaceré techniky vyhľadávania v lavínach, kde sa nakoniec za pomoci vyhľadávacieho zariadenia Recco a následného potvrdenia lavínovou sondou overila prítomnosť tela pod lavínovým nánosom. Telesné pozostatky boli následne odovzdané obhliadajúcemu lekárovi a PZ SR. Na tento deň bol Strediskom lavínovej prevencie a vzdelávania HZS vyhlásený 3. stupeň lavínového nebezpečenstva,“ ozrejmili horskí záchranári. Rodine a pozostalým vyjadrili úprimnú sústrasť.
„Upozorňujeme návštevníkov hôr, že vo vysokohorskom prostredí panujú zimné poveternostné podmienky. Najvyššie pásma, ale aj údolia sú pokryté snehom až ľadom a s novou snehovou pokrývkou nad pásmom lesa. V tomto ročnom období je potrebné nosiť so sebou aspoň turistické palice, retiazkové ´nesmeky´, prípadne stúpacie železá a použiť ich v závislosti od podmienok v danom teréne. Turisti by nemali zabúdať na povinnú lavínovú výbavu, lavínový vyhľadávací prístroj, lavínovú sondu a lopatu, lekárničku a nabitý mobilný telefón s číslami na záchranné zložky. V prípade potreby môžete využiť na privolanie pomoci aj aplikáciu Horskej záchrannej služby,“ dodali.