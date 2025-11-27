AKTUÁLNE Na východe havaroval autobus! Na mieste sú všetky záchranné zložky

Nehoda autobusu MHD na Hlinkovej ulici v Košiciach. (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Košický kraj)
KOŠICE - Autobus košickej mestskej hromadnej dopravy (MHD) skončil vo štvrtok ráno mimo cesty. Podľa prvotných informácií jedna osoba utrpela ľahké zranenia. Uviedla to hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Lenka Ivanová.
Autobus linky č. 55 išiel po Hlinkovej ulici smerom na sídlisko Dargovských hrdinov. „Vodič na namrznutej vozovke dostal šmyk, prešiel cez protismer a následne dole svahom,“ spresnila.
Košická krajská polícia na sociálnej sieti dodáva, že na mieste zasahujú záchranné zložky. Premávku usmerňujú policajti. Zároveň upozorňuje, že úseky v meste sú miestami namrznuté a znížená adhézia môže spôsobiť stratu kontroly nad vozidlom.