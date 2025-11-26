ZEMETRASENIE u Migaľa: Odchádza päť kľúčových pracovníkov! Hovorí sa o údajnej zlej atmosfére

BRATISLAVA – Na ministerstve investícií dalo výpoveď päť vedúcich pracovníkov. Ide o ľudí, ktorí pracujú na sekcii, ktorá je zodpovedná za digitalizáciu služieb štátu a závisí od nej plnenie míľnika plánu obnovy.
Na odchod viacerých kľúčových ľudí upozornil Denník N. Koncom septembra odišiel z ministerstva riaditeľ Sekcie pre inovácie a rozvoj e-government služieb Roman Miškovič. Ku koncu novembra odchádza aj ďalších päť vedúcich pracovníkov sekcie. Denník to tvrdí s odvolaním sa na mail, ktorým o tom informovali svojich kolegov.
Dôvodom ich odchodu má byť údajne zlá atmosféra na ministerstve ako aj to, že ich pri zásadných rozhodnutiach o digitalizácii a úpravách portálu Slovensko.sk nové vedenie rezortu obišlo.
Bývalý šéf sekcie Roman Miškovič ešte minulý týždeň na sociálnej sieti napísal 9 dôvodov, pre ktoré sa rozhodol odísť. Poukázal na moment, keď vecnú diskusiu o prínosoch predbehol „hon o voľné finančné zdroje“, či na to „keď sa obchádzajú vlastné pravidlá a procesy“.
Rezort tvrdí, že ide o úplne štandardný proces a s uvedenými zamestnancami sa dohodli na ich odchode. „Nie je možné im v odchode brániť, ak sa tak rozhodli. Časť ich agendy nahradíme internými kapacitami, na časť pozícií pravdepodobne prijmeme iných zamestnancov,“ uviedlo ministerstvo.
Odchod môže spôsobiť problémy
Tím odchádzajúcich ľudí má pritom na starosti digitalizáciu 16 rôznych životných situácií, ktoré občania a podnikatelia najčastejšie riešia. Cieľom štátu je agendu dotknutých úradov elektronicky prepojiť tak, aby potrebné veci vedeli ľudia vybaviť rýchlo a jednoducho. Ide o niečo, o čom sa na Slovensku roky hovorilo a na čo plán obnovy teraz vytvoril príležitosť. Objavili sa preto obavy, či odchod niekoľkých kľúčových vedúcich pracovníkov celý proces neohrozí. Niektorí z odchádzajúcich expertov boli dokonca spolutvorcami samotného míľnika pre životné situácie, ktorý má byť splnený do júna 2026.
„Vývoj na MIRRI pozorne sledujeme. Vzhľadom na to, že investícia je aktuálne v záverečnej fáze a projekt bude v týchto fázach vytvárať najväčší nápor na kapacity MIRRI, oslabenie personálnych kapacít môže mať negatívny dosah a zvyšuje riziko nesplnenia míľnika plánu obnovy,“ uviedla pre Denník N Národná implementačná a koordinačná autorita (NIKA), ktorá zodpovedá za celý plán obnovy.
Podľa rezortu však míľnik plánu obnovy ohrozený nie je.